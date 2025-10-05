為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    南韓超商162萬元威士忌賣出去了！業者也很吃驚

    2025/10/05 12:19 即時新聞／綜合報導
    南韓連鎖超商CU，中秋開賣7500萬韓元的「格蘭冠65年威士忌」禮盒，沒想到真的有人購買。（圖擷自BGF retail）

    南韓連鎖超商CU，中秋開賣7500萬韓元的「格蘭冠65年威士忌」禮盒，沒想到真的有人購買。（圖擷自BGF retail）

    竟然賣出去了！南韓連鎖超商CU中秋開賣「格蘭冠65年威士忌」禮盒，要價7500萬韓元（約新台幣162萬元），沒想到真的有人購買，成為南韓超商歷來交易過的最高單價商品。

    《朝鮮日報》報導，格蘭冠65年威士忌全球限量151瓶．因此價格不斐，業界人士透露購買人是1名30來歲愛好威士忌的男性，他使用CU超商的應用程式Pocket CU下單，威士忌禮盒隨後配送到他所指定的地點。

    CU經營商BGF retail表示，即便是他們也沒想到高價威士忌能夠賣出去，這代表目前的消費趨勢著重在體現個人品味和產品價值上，公司會順應情況推出多元化的商品。

    據了解，南韓超商之前賣出過最高價的商品，是CU於2021年推出的1600萬韓元移動房屋（約新台幣34.5萬元）。另外，南韓3大超商GS25、CU、7-11，去年中秋聯合推出5億韓元（約新台幣1080萬元）的蘇格蘭威士忌Windsor Diamond Jubilee，但沒有人購買。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播