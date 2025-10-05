南韓超商162萬元威士忌賣出去了！業者也很吃驚

南韓連鎖超商CU，中秋開賣7500萬韓元的「格蘭冠65年威士忌」禮盒，沒想到真的有人購買。（圖擷自BGF retail）

竟然賣出去了！南韓連鎖超商CU中秋開賣「格蘭冠65年威士忌」禮盒，要價7500萬韓元（約新台幣162萬元），沒想到真的有人購買，成為南韓超商歷來交易過的最高單價商品。

據《朝鮮日報》報導，格蘭冠65年威士忌全球限量151瓶．因此價格不斐，業界人士透露購買人是1名30來歲愛好威士忌的男性，他使用CU超商的應用程式Pocket CU下單，威士忌禮盒隨後配送到他所指定的地點。

CU經營商BGF retail表示，即便是他們也沒想到高價威士忌能夠賣出去，這代表目前的消費趨勢著重在體現個人品味和產品價值上，公司會順應情況推出多元化的商品。

據了解，南韓超商之前賣出過最高價的商品，是CU於2021年推出的1600萬韓元移動房屋（約新台幣34.5萬元）。另外，南韓3大超商GS25、CU、7-11，去年中秋聯合推出5億韓元（約新台幣1080萬元）的蘇格蘭威士忌Windsor Diamond Jubilee，但沒有人購買。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

