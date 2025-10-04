幻視「神指要在這建橋」 網友吐槽：海峽最深處195公尺

網友因地圖看起來像《創造亞當》，彷彿在說要建一座橋，隨即被打臉，這邊海峽最深有195公尺。（圖擷取自@uHG40gmga2EibKS社群平台「X」、歐新社檔案照，本報合成）

大自然的鬼斧神工總是讓人覺得不可思議，日前有日本網友發現，從地圖上看起來四國跟九州相鄰的地方，就像是米開朗基羅的作品《創世紀》的一部分《創造亞當》，上帝跟亞當的手指，彷彿在說「不搭座橋太浪費了」，隨即被網友吐槽沒有地理觀念，「海峽最深處約195公尺」，現實中辦不到。

社群平台「X」（前Twitter）名為「だいせん 」的日本網友在四國與九州中間畫一個紅圈，四國佐田岬半島就像是《創造亞當》中上帝的手指，而九州從地圖上看來，形狀像是亞當低頭。原PO認為，如果日本人不在這邊建座橋梁，真是太浪費了。

有網友認真回應，雖然地圖上看起來很短，但實際上最短距離也超過30-40公里（日本目前最長的明石海峽大橋約4公里），以目前技術很難辦到；該路段靠近地震震源且在颱風路徑上，即便建好維護也相當困難；實務上九州與四國的渡輪航線較多，沒什麼公路交通需求，因此沒有建設計畫。

對此網友表示，「實際上的神：我只是要讓捕魚更容易一點，把水弄深、加個斷層，人類就不會造橋了」、「這裡是豊予海峽，水流湍急，是竹筴魚跟鯖魚的生態系，建橋恐怕會影響魚群」、「大分縣上個世紀末有想過但因財政困難作罷」、「有洋流技術上辦不到」。

網友認為這地圖彷彿在說「不搭座橋太浪費了」。（圖擷取自@uHG40gmga2EibKS社群平台「X」）

地圖上的日本九州與四國。（圖擷取自Google Map）

