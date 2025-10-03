日旅客遊埃及刷卡用「吉伊卡哇購物檢定1級」 當地人傻眼：蛤？

一名日本網友到埃及旅遊使用小八的購物檢定1級信用卡，令當地人側目。（圖擷取自@weekendtrip_gk社群平台「X」）

日本超高人氣漫畫《吉伊卡哇》（Chiikawa），主角吉伊卡哇於今年七月終於通過了五級「除草檢定」，而他的同伴小八和烏薩奇都早已考到證照。一位日本網友分享，他去埃及遊玩購買門票時，由於只能使用VISA卡，於是他拿出了小八的「購物檢定1級」，引來當地人一聲「蛤」？

社群平台「X」（前Twitter）名為「GENKI@一人旅会社員」的日本網友分享他在埃及旅遊的趣聞，因為他只有這張VISA卡，每次拿出來使用的時候，都會被埃及人質疑。有網友安慰他「就當是吉伊卡哇的『蛤』」，不過有網友提到，以前看過網路軼聞，拿動漫卡面的信用卡在國外容易被誤認是假的。

網友紛紛留言「你傳遞了日本文化」、「這就是日本人的幽默感」、「它長得不像信用卡是個好防偽功能」、「如果在台灣使用會有不同的反應」、「這就是日本人千年來的變化，至今仍在創作可愛的青蛙與兔子」，也有網友分享他拿這張到新加坡旅遊，當地店員努力用日語誇很可愛。

日本丸井百貨發行的信用卡主打免入會費及年費，聯名卡面包羅萬象，不只《吉伊卡哇》，還有諸多遊戲、動畫，像是《Final Fantasy VII》、《火影忍者疾風傳》、《楓之谷》、《新網球王子》、《銀魂》等。

