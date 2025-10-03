為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    日本奇葩毛毯只露出頭 網一見驚呼：好像棺材

    2025/10/03 14:35 即時新聞／綜合報導
    完美包覆脖子與肩頸的禦寒毛毯，因為看起來太像是棺材，引起網友熱議。（圖擷取自@012_shiro社群平台「X」）

    室外天氣雖然還是豔陽高照，但寢具已經為寒冷的冬天上新品。蓋被子時翻來覆去，總會冷到脖子嗎？日本家具業者推出一款毛毯「包緊緊」，完美包覆脖子與肩頸，只預留出頭部空間，不過商品圖一出，網友越看越不對勁「怎麼像棺材？」、「不只是可以安眠，甚至可以長眠」引起熱烈迴響。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「白」的日本網友分享這款「不會讓脖子感到寒冷的天才毛毯」，甚至介紹它屬於極暖系列，據說是該商家最暖的寢具等級，貼文一出網友歪樓「怎麼看都像是棺材」、「加上花圈剛剛好」、「等我起床已經是23年後了」。

    也有網友開始討論如果買了之後使用問題「我覺得早上醒來時臉不會還在挖好的空間」、「最後會把它揉成一團、變成抱枕抱著睡」、「這個毛毯阻止你滑手機」，還有網友許願敲碗「希望做一個怎麼翻身都不會掉的被子，因為不確定它預定肩頸部位會一直待在脖子附近」。

