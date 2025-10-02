識破鏟屎官想丟掉心愛布偶 喵皇睡覺也「抱緊處理」融化一票人

日本飼主想偷偷將愛貓又髒又舊的魚型玩偶丟掉，企圖遭發現，愛貓連睡覺都緊緊抱著玩偶不放。（圖擷取自@Lemon0517ch 社群平台「X」）

不只有人類擁有使用許久、寧死都不願意丟棄的「小被被」，毛小孩也會依戀之物。有日本飼主發文說，打算趁著愛貓不注意，偷偷將牠又髒又舊的魚型玩偶丟掉，但陰謀被識破，愛貓哪怕在睡覺都會緊緊抱著玩偶不放，畫面曝光後，瞬間融化上萬名網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「猫のレモンと犬のポテチ」的日本網友養了一隻6歲大蘇格蘭摺耳貓「檸檬」（レモン），檸檬最心愛的玩具是一條原PO在2022年買給牠的魚型玩偶，不過這個玩偶在陪伴檸檬數年後，已經變得十分老舊，充滿許多清洗不掉的污漬，原PO下定決心丟掉。

然而，檸檬疑似注意到原PO的想法，不僅增加把玩時間，就連睡覺時也小心翼翼用雙爪環住抱住玩偶，似乎非常捨不得與心愛的玩偶離去。檸檬守護玩偶的畫面曝光後，吸引近200萬人次瀏覽，網友們紛紛向原PO喊話，「貓貓會捨不得」、「看起來還不髒，拜託別丟它」、「跟人一樣，對執著的東西即使髒了也不願丟掉」。

原PO在留言區補充，經過一番思考後，努力找到外型一模一樣的魚型玩偶，等檸檬注意力轉移到新玩偶身上後，再處置舊玩偶。不過原PO遭網友們吐槽，「即使是同一條魚，還是有差別的」、「檸檬很聰明，很快就會注意到不一樣」、「舊的充滿永遠不會消失的氣味，無論是人、貓或狗，都會對那種氣味產生依戀！」

