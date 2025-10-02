把50萬吃下肚！中國山東推出「蟋蟀月餅」 業者：營養價值更高

位於中國山東省臨沂市郯城蟋蟀養殖中心，在今年首度推出的「蟋蟀月餅」。（圖擷取自中國微博，本報合成）

不少中國人自詡是「什麼都能吃」的民族，甚至製作出猴腦、兩腳羊、三叫鼠、澆驢肉、童子尿蛋等各種駭人聽聞的料理。近來中秋節將至，中國業者積極推出不同奇葩口味的月餅，其中山東省一間蟲類養殖中心研發出「蟋蟀月餅」，業者還宣稱這種餡料的口感與營養價值更高，引發中國網友熱烈討論。

綜合中媒報導，中國月餅業者為搶佔中秋市場，除了各種傳統口味的月餅，還陸續推出中藥月餅、老醋月餅、皮蛋月餅、腐乳月餅、臭豆腐月餅、小龍蝦月餅、螺螄粉月餅、油潑辣子月餅等稀奇古怪的新口味。但在中國社群平台上成為熱門話題的月餅口味，是一間位於山東省臨沂市郯城蟋蟀養殖中心，在今年首度推出的「蟋蟀月餅」。

根據養殖中心總經理高永紅表示，他們先將人工養殖的蟋蟀清洗、高溫烘乾後磨成粉後，再將這些粉混入杏仁、核桃、黑芝麻餡料等傳統五仁餡料中，最終製作出蟋蟀月餅，並強調這種的口感會更好，且營養價值也更高。不僅如此，高永紅還邀請採訪記者嘗試吃吃看蟋蟀月餅，記者吃完後則評價，「沒嘗過的人虧大了。」

消息一出，引發大批中國網友熱議與吐槽，「暗黑料理」、「高蛋白暴擊」、「再玩下去就要出人奶月餅了」、「廣東製作出蟑螂月餅的日子不遠了」。另有網友表示，山東省每逢中秋前後，有捕抓、買賣蟋蟀來「鬥蛐蛐」的習俗，過去還曾賣出11萬人民幣（約新台幣50萬元）的天價，因此揶揄吃了蟋蟀月餅，等於把大筆鈔票也吃下肚。

養殖中心總強調，蟋蟀月餅的口感會更好，且營養價值也更高。（圖擷取自中國微博，本報合成）

