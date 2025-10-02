進去出不來？地表最大玉米田迷宮開放 走完竟要「1個驚人時間」

圖為曾兩度創下金氏世界紀錄的「Cool Patch Pumpkins」巨型玉米田迷宮空拍照。今年的迷宮圖案主題是向農夫致敬（如右方人像），佔地超過16公頃，讓遊客在其中體驗「迷路的樂趣」。（美聯社）

在人人都被GPS導航與電子地圖「寵壞」的時代，迷路，反而成了一種奢侈的樂趣。根據《美聯社》報導，美國加州一座曾兩度被《金氏世界紀錄》認證為「世界最大」的巨型玉米田迷宮，近日再度於秋季開放，吸引著全球各地的遊客，前來體驗這場「保證讓你懷疑人生」的迷路大冒險。

這座名為「Cool Patch Pumpkins」的南瓜農場所附設的玉米田迷宮，位於加州80號州際公路旁，佔地高達40英畝（約16.2公頃），相當於近12座足球場大。迷宮主人庫利（Taylor Cooley）表示，遊客平均至少需要花費45分鐘，才能成功走出來。

一名來自夏威夷的遊客摩爾（Ryan Moore）便打趣地說：「我沒有方向感，我們可能會在這裡耗上一整天。沒關係，我們有水，我們會活下來的，三天。」另一位來自加州的遊客唐恩（Shelly Tang）則開玩笑說，如果真的迷路了，永遠都有玉米可以吃。

反璞歸真 享受「GPS失靈」的樂趣

庫利認為，這座迷宮的魅力，正在於它提供了一個「反科技」的體驗。他說：「在一個充滿GPS和標示的世界裡，你永遠知道你在哪、要去哪。但在玉米田裡，一切看起來都一樣，直到你爬上其中一座橋，才驚覺『喔等等，我怎麼跑到這裡來了？我還以為我在那邊呢！』」

每年，庫利與他的團隊，都會手工在玉米田中，設計出巨大的主題圖案，從空中俯瞰極為壯觀。今年的主題是向農夫致敬，過去也曾以退伍軍人與急救人員為主題。

除了挑戰性十足的迷宮，這座農場還為幼童們，準備了一個由約68公噸乾燥玉米粒打造的「玉米浴池」，讓所有年齡層的遊客，都能享受到秋收的樂趣。

圖為兩位遊客在加州「Cool Patch Pumpkins」的巨型玉米田迷宮中，努力尋找出路。（美聯社）

