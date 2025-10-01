為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    日首相石破茂獲「政治組眼鏡最佳配戴者」 視力1.0戴眼鏡原因曝

    2025/10/01 18:46 即時新聞／綜合報導
    石破茂視力不錯，自曝戴眼鏡原因是為了讓臉看起來比較柔和。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    石破茂視力不錯，自曝戴眼鏡原因是為了讓臉看起來比較柔和。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    今（1日）為「眼鏡之日」，日本總理石破茂出席「2025年日本眼鏡最佳配戴者獎」，並獲政治組最佳配戴者，石破茂表示，他自身視力其實還不錯，在1.0到1.2之間，並提到會戴眼鏡是因為「看起來很兇」，因此有人建議他，不妨戴上眼鏡，讓表情變得稍微柔和一點。

    因數字寫法為「1001」，外側的1為鏡架、內側的0像是鏡片，代表眼鏡的形狀，由日本眼鏡相關產業協會於1997年將每年的今日訂為「眼鏡之日」，以表達對眼鏡配戴者的感謝之意，並藉此提高消費者對眼鏡的認知和興趣。

    日本眼鏡最佳配戴獎起緣於1988年，前身是頒發給佩戴眼鏡的明星的獎項，意旨在表彰「當今各領域配戴眼鏡最好看的名人」，每年在9月左右公布得獎名單，第一屆政商界獲獎者為日本前首相安倍晉三的父親、日本前外務大臣安倍晉太郎。在2020年第33屆頒獎典禮後停辦，第34屆於2025年舉行。

    石破茂為時隔29年再次獲得「日本眼鏡最佳配戴者」的現任首相，上一屆得獎者為1996年的橋本龍太郎。因外界認為石破茂配戴眼鏡出席在公眾場合形象不錯而獲獎。也提到他認為目前配戴的眼鏡，能讓他給人一種柔和的感覺，但又不失嚴肅。

    「2025年日本眼鏡最佳配戴者」其他獲獎者有演藝圈組女演員木村文乃、工商組為經濟學家成田悠輔、新設立的VTuber組則選出隸屬彩虹社的加賀美隼人。

    2025年日本眼鏡最佳配戴者，左起成田悠輔、木村文乃、石破茂、加賀美隼人。（圖擷取自@shigeruishiba 社群平台「X」）

    2025年日本眼鏡最佳配戴者，左起成田悠輔、木村文乃、石破茂、加賀美隼人。（圖擷取自@shigeruishiba 社群平台「X」）

