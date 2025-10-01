獵奇食物混搭再+1！她激推「皮蛋拌布丁」 掀網兩極反應

網友把皮蛋與布丁拌在一起吃，直呼驚為天人的好吃。（本報合成，資料照）

近年網路上掀起各種獵奇食物混搭風潮，從泡麵加布丁、皮蛋加咖啡，到最近網友分享的「皮蛋布丁」吃法，再度引發熱烈討論。

一名網友近日在「Threads」發文分享，她把皮蛋與統一布丁拌在一起後，竟驚呼「天啊太好吃了」，一口接一口停不下來，甚至力推：「這真的非常好吃，我很認真，喜歡皮蛋的人沒有吃到我都會難過。」她還強調，皮蛋和布丁本身都好吃，組合在一起「怎麼可能會難吃」。

該貼文曝光後，截至目前已累積213萬次瀏覽、4.3萬人按讚，不少網友看到崩潰留言：「你們這些異食癖能不能自己辦一個脆」、「帶著你的廚餘滾出地球，現在！馬上！」、「本來兩個都愛吃，但拌在一起，突然覺得愛不下去了」。

然而，也有好奇的網友立刻跟風，在留言區曬出「皮蛋布丁」實測照。他形容味道「像榴槤」，聞起來臭臭的，但吃起來意外可以接受；也有人笑說：「我男友直接吐了」、「我哪裡做錯了？怎麼吃起來皮蛋是皮蛋、布丁還是布丁」。

網友分享獵奇料理，將皮蛋與布丁「相拌」食用。（@ling.shuang_/Threads授權提供）

