為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    獵奇食物混搭再+1！她激推「皮蛋拌布丁」 掀網兩極反應

    2025/10/01 14:07 即時新聞／綜合報導
    網友把皮蛋與布丁拌在一起吃，直呼驚為天人的好吃。（本報合成，資料照）

    網友把皮蛋與布丁拌在一起吃，直呼驚為天人的好吃。（本報合成，資料照）

    近年網路上掀起各種獵奇食物混搭風潮，從泡麵加布丁、皮蛋加咖啡，到最近網友分享的「皮蛋布丁」吃法，再度引發熱烈討論。

    一名網友近日在「Threads」發文分享，她把皮蛋與統一布丁拌在一起後，竟驚呼「天啊太好吃了」，一口接一口停不下來，甚至力推：「這真的非常好吃，我很認真，喜歡皮蛋的人沒有吃到我都會難過。」她還強調，皮蛋和布丁本身都好吃，組合在一起「怎麼可能會難吃」。

    該貼文曝光後，截至目前已累積213萬次瀏覽、4.3萬人按讚，不少網友看到崩潰留言：「你們這些異食癖能不能自己辦一個脆」、「帶著你的廚餘滾出地球，現在！馬上！」、「本來兩個都愛吃，但拌在一起，突然覺得愛不下去了」。

    然而，也有好奇的網友立刻跟風，在留言區曬出「皮蛋布丁」實測照。他形容味道「像榴槤」，聞起來臭臭的，但吃起來意外可以接受；也有人笑說：「我男友直接吐了」、「我哪裡做錯了？怎麼吃起來皮蛋是皮蛋、布丁還是布丁」。

    在 Threads 查看

    網友分享獵奇料理，將皮蛋與布丁「相拌」食用。（@ling.shuang_/Threads授權提供）

    網友分享獵奇料理，將皮蛋與布丁「相拌」食用。（@ling.shuang_/Threads授權提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播