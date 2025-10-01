為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    被椅腳刺穿？ 毛茸茸貓星人視覺錯位 精湛演技驚呆百萬網友

    2025/10/01 14:38 即時新聞／綜合報導
    貓咪小麥身體看起來像是被椅腳刺穿，但其實只是蓬鬆的毛所造成的視覺錯位，神祕氛圍引人注目。（圖擷取自@azukichi_komugi社群平台「X」）

    貓咪小麥身體看起來像是被椅腳刺穿，但其實只是蓬鬆的毛所造成的視覺錯位，神祕氛圍引人注目。（圖擷取自@azukichi_komugi社群平台「X」）

    貓星人意想不到的行為舉止常常令飼主在震驚之餘會心一笑，日本一隻名為小麥（こむぎ）的貓咪悠閒地躺在客廳的地板，畫面卻看起來很不妙，牠的身體就像是「被桌腳貫穿」，但小麥本貓睜著水汪汪大眼一臉震驚，所營造的神祕氛圍十分引人注目，畫面令網友擔心「貓貓沒事吧？」，主人報平安「只是視覺錯位」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「✳なごみ処✳︎あずきち&こむぎ」的日本網友

    表示，其實小麥不是被椅腳刺穿，而是牠蓬鬆的毛遮住了腿，從他的角度看過去才像是「被刺穿」。雖然不是第一次發生，但無論看了幾次都無法適應，稱是看見當下「心跳漏了一拍」，隨後又鬆了一口氣的「驚喜治癒場景」。

    網友驚見紛紛留言，「貓咪果然是液體」、「貓貓一臉『我被刺傷了』」、「我怎麼看都以為牠真的被卡住」、「這對毛茸茸的小貓來說很常見」、「畫面真實到我不確定是不是錯位」、「這就是蓬鬆的力量」、「居然在肚肚中央，真令人驚訝」，也有網友曬出他家的貓咪卡在除塵滾輪中間的照片，彷彿貓咪的脖子「被刺傷」。

