紐西蘭年度鳥選拔 冠軍竟是會吃掉對手的冷血獵鷹

圖為紐西蘭特有的猛禽「紐西蘭獵鷹」（Kārearea）。

紐西蘭「年度鳥兒選拔大賽」結果出爐，今年的冠軍，竟是一隻會毫不猶豫地吃掉其他可愛參賽者的冷血殺手——紐西蘭獵鷹（Kārearea）。根據《美聯社》）報導，這場堪稱紐西蘭「國民瘋狂運動」的選舉，向來以激烈的迷因大戰、垃圾話海報與變裝舞蹈聞名，今年的投票率更創下新高，再次凸顯了紐西蘭人對鳥類的極度痴迷。

在這個除了兩種蝙蝠外、沒有任何原生陸地哺乳動物的國家，鳥類是絕對的王者。保育團體「森林與鳥類」（Forest & Bird）執行長妮可拉·東岐（Nicola Toki）表示：「這裡不是獅子、老虎與熊的國度。這裡的鳥類既怪異又奇妙。」從會騷擾遊客的高山鸚鵡，到會因吃太多漿果而喝醉、從樹上掉下來的鴿子，鳥類早已融入紐西蘭的文化血脈。

請繼續往下閱讀...

也因此，這場鳥兒選舉的激烈程度，完全不亞於人類的政治鬥爭。過去曾爆發的醜聞包括：2021年，一隻蝙蝠竟贏得冠軍，引發「物種不符」的爭議；2018年，澳洲網軍為了一隻名字與性愛俚語相關的鳥，發動灌票攻擊；去年，美國脫口秀主持人約翰奧利佛（John Oliver）更親自下海擔任競選總幹事，挾帶國際知名度，使其力挺的鳥兒以壓倒性票數當選，引發「美國介選」的戲謔指控。

神秘的空中殺手 紐西蘭獵鷹的逆襲

相較之下，今年的選舉堪稱和平。最終，神秘的紐西蘭獵鷹以超過1萬4500票的成績，公平地贏得了王座。這種雄偉的猛禽，飛行時速可超過200公里，以俯衝獵殺其他鳥類聞名。獵鷹信託基金會的布萊德菲爾德（Phil Bradfield）形容牠是「快速、狡猾且非常特別」的鳥。然而，牠同樣面臨著電線觸電與棲地喪失的生存威脅，全國估計僅存5000至8000隻。

然而，在這場全民狂歡的背後，卻隱藏著嚴峻的保育警訊。主辦單位「森林與鳥類」（Forest & Bird）的執行長托奇（Nicola Toki）警告，儘管投票率創下新高，但她擔心紐西蘭人正逐漸放棄那些最瀕危的物種，因為保護牠們的成本越來越高。她痛批歷屆政府不斷削減保育投資，而這正是紐西蘭觀光經濟的基石。托奇強調：「人們是為了看我們的原生鳥類與牠們的棲地而來，他們不是來看購物中心的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法