險被吃下肚！3000萬分之1稀有「橘色龍蝦」現蹤美國超市

美國紐約當地一間超市近來被顧客發現，海鮮水槽裡面有一隻外殼鮮豔、宛如寶石般美麗的「橘色龍蝦」。（圖擷取自「Humane Long Island」臉書粉專）

美國紐約（New York）當地一間超市近來被顧客發現，有一隻外殼鮮豔、宛如寶石般美麗的「橘色龍蝦」，與其他隻龍蝦一起待在待售海鮮的水槽內，顧客一度以為牠生病了，於是好心花錢將其買下，並向專業機構尋求照顧須知，結果這才得知牠並非生病，而是出現機率僅3000萬分之一的超珍稀基因突變龍蝦。

綜合外媒報導，住在紐約羅徹斯特（Rochester）的民眾布蘭卡托（Kyle Brancato）透露，自己15日前往當地一間超市消費，在經過其中一個海鮮水槽時，發現一群棕綠色龍蝦中，唯有一隻龍蝦與眾不同，全身擁有非常美麗且鮮亮的橘色。他擔憂這隻外型特別的龍蝦生病了，於是立即將牠買下來，接著尋找專業人士與機構照顧牠。

布蘭卡托透露，自己沒有飼養甲殼類的經驗，因此先前往寵物用品店購買了20加侖水槽和盒裝海水，調整至適合溫度後，再把牠放進去暫時安置。由於羅徹斯特距離海邊有不小的距離，於是布蘭卡托致電給著名動保團體「人道長島」（Humane Long Island）求助，獲得該組織的執行董事李奧納多（John Di Leonardo）出面協助。

李奧納多表示，這隻橘色龍蝦被他們以好萊塢巨星「尚克勞德范達美」（Jean-Claude Van Damme）取名，經過數日觀察後，確認牠身體無礙，最終選在24日親自將牠載往長島北岸野放回大海，重獲自由。李奧納多透露，野放當天正好是美國一年一度的「國家龍蝦日」（National Lobster Day）前夕，「我們給了牠一次重生的機會。」

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說明，常見的美洲螯龍蝦（也稱波士頓龍蝦）的外殼天生呈棕綠或橄欖色，只有在被烹煮後，外殼才會變成橘紅色，能在野外發現基因突變的橘色龍蝦，機率僅有約3000萬分之1。另據緬因大學的龍蝦研究所資料顯示，這類「色違」龍蝦大多是受到基因突變影響，導致外殼與其他同類完全不一樣。

「人道長島」指出，龍蝦被從海中捕撈至超市水槽期間，都不會被餵食任何東西，長時間飢餓所帶來的壓力，加上雙螯套著橡皮筋本身會帶來劇痛，導致這些龍蝦容易出現打架、自殘、同類相食等異狀。同時，龍蝦是具備感知且智商高的生物，每年能遷徙超過160公里，在被禁錮於狹窄水槽或活生生投入沸水烹煮，會感受到莫大的痛苦。

為此，「人道長島」除了呼籲大眾停止讓龍蝦死得非常痛苦的烹煮習慣，呼籲政府應效法瑞士、挪威、紐西蘭等國家明文禁止此類做法，也提到美國每年約有1億隻龍蝦捕捉與宰殺，哪怕是顏色稀有的橘色、藍色或黃色龍蝦，大多數都逃不過被端上桌成為腹中餐的悲劇，像「尚克勞德范達美」活下來並重返大海的案例，是非常幸運的個案。

