雲林古坑櫻花9月開！遊客驚呼太神奇

雲林古坑山區櫻花提早開花，遊客秋天賞櫻驚喜。（民眾提供）

秋老虎發威，天氣高溫炎熱，雲林古坑鄉華山等地竟有八重櫻開花，遊客若驚呼「秋天賞櫻」，園區業者說，10多年來第一次遇到這種情況。雲林縣府農業處表示，7月丹娜絲颱風強風吹襲後，園區櫻花樹落葉光凸，應是植物感受環境巨大變化生命受威脅，進一步努力開花要繁衍後代。

這幾天雲林高溫有34、35度，位在古坑華山張敬藝術館園區內的八重櫻、吉野櫻、富士櫻竟陸續開花，不少人直呼「太神奇了」！另古坑山區一處休閒農場園內數十棵樹齡約20年的八重櫻、吉野櫻也綻放，造訪遊客嘖嘖稱奇。

農場負責人黃景鴻指出，7月丹娜絲颱風從嘉義布袋登陸，古坑遭11、12級強陣風橫掃，園區多棵老樹攔腰傾倒，櫻花樹葉子全被掃落光凸凸，9月中旬後不僅長葉子還陸續開花，且越開越多。

黃景鴻說，往年都在1、2月才進入花期，許多遊客入園看到都覺得不可思議。

縣府農業處森林保育科表示，強勁風勢過後造成落葉，植物會感受到環境巨大變化，因此產生想要繁衍後代本能，進而花苞進一步分化然後開花，過因黃花風鈴木也曾有類似狀況發生，因乾旱雨水不足花大爆量，櫻花在9月開花是屬氣候逆境所造成開花現象，花量稀疏不會像正常花期盛開。

古坑農場負責人黃景鴻對園區櫻花在秋天開花也覺得神奇。（民眾提供）

