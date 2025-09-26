總統、巨星都來過！「全美第9大鬼屋」易主 預告將開放夜宿體驗

麻薩諸塞州這棟古宅因靈異事件頻傳，被譽為「全美第九大鬼屋」。（圖截自臉書／@skhauntedvictorian）

美國麻薩諸塞州1棟具150年歷史的古宅，因靈異事件頻傳，被譽為「全美第9大鬼屋」，古宅近日再度易主，引發外界關注。過去這棟建築曾迎接多位歷史名人到訪，近年則成為熱門靈異景點。新買主承諾，未來會持續對外開放，並結合導覽、夜宿與超自然體驗，讓古宅成為兼具觀光與文化意義的地標。

綜合外媒報導，該建築原名為「Gardner Mansion」，建於19世紀，是當地知名商人皮爾斯（Sylvester Knowlton Pierce）打造的私人宅邸，以精緻雕刻與維多利亞式建築風格聞名，曾接待過包括前總統柯立芝（John Calvin Coolidge）、影星貝蒂（Bette Davis）以及藝術家洛克威爾（Norman Rockwell）等多位名人。

請繼續往下閱讀...

然而，隨著主人過世、家族產權爭奪等變遷，這棟豪宅最終被改為寄養之家，卻也陸續傳出多起駭人聽聞的事件，包括性工作者遭勒斃、芬蘭移民於主臥室火災身亡、地下室有溺水命案等。大量靈異故事隨之流傳，有訪客聲稱目擊幽靈、聽見詭異聲響，甚至被無形力量推擠。超自然研究人員更指出，該建築內的靈體「極具能量」，甚至能操控電力、移動物體。

多年來，由於維護成本高昂，加上種種詭異傳聞，這棟建築一度荒廢。直到2015年，當地一對夫妻羅勃特與康提（Robert and Allison Conti）以約32.5萬美元（約新台幣991萬元）購入，開始整修並轉型為旅遊景點，主打歷史導覽與靈異體驗活動，吸引許多喜愛超自然現象的遊客前來朝聖。

如今，這棟鬼屋再度易主，由4位與當地社區關係密切的新買主接手。新團隊表示，未來將保留原本的開放參觀模式，並規劃更多導覽內容與靈異探索活動，甚至開放夜宿體驗。此外，也將導入線上訂票系統，讓遊客能更方便預約行程。他們強調，會在尊重歷史的前提下，與地方合作，讓這座傳奇古宅成為兼具觀光與文化價值的重要地標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法