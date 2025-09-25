花蓮光復鄉重災 馬太鞍溪堰塞湖Google衛星圖像很嚇人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，Google 衛星圖像很嚇人。（陳姓讀者提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，大水沖進鄰近鄉鎮致災釀成嚴重傷亡，救災人員仍全力救援中；有民眾上Google Maps搜尋事發地點放大衛星空照，赫然看見有詭異的人臉圖像，驚嚇不已。

在台南從事食品業的陳姓老闆，得知花蓮發生嚴重傷亡後，緊急聯繫所參加的慈善會，開始募集物資，準備送往災區援助。

請繼續往下閱讀...

大家忙著募資的同時，有會員則是上網Google目的地，規劃相關的行進路線，搜尋到馬太鞍溪堰塞湖，被放大後衛星圖嚇了一跳。

堰塞湖旁的衛星圖放大一看類似人臉，甚至還覺得有身體躺在那邊，相當詭異。

有會員比對後，發現詭異的圖像位置，疑似是堰塞湖的溢流處，令人發毛。

陳姓老闆認為，衛星空照應是之前就拍攝的，圖像的解讀因人而異，不必太過恐慌，他也希望大家現階段放下政治口水，全力募集物資，救災優先。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖Google 圖像。（陳姓讀者提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，Google 衛星圖像很嚇人。（陳姓讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法