    首頁 > 蒐奇

    花蓮光復鄉重災 馬太鞍溪堰塞湖Google衛星圖像很嚇人

    2025/09/25 10:38 記者吳俊鋒／台南報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，Google 衛星圖像很嚇人。（陳姓讀者提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，Google 衛星圖像很嚇人。（陳姓讀者提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，大水沖進鄰近鄉鎮致災釀成嚴重傷亡，救災人員仍全力救援中；有民眾上Google Maps搜尋事發地點放大衛星空照，赫然看見有詭異的人臉圖像，驚嚇不已。

    在台南從事食品業的陳姓老闆，得知花蓮發生嚴重傷亡後，緊急聯繫所參加的慈善會，開始募集物資，準備送往災區援助。

    大家忙著募資的同時，有會員則是上網Google目的地，規劃相關的行進路線，搜尋到馬太鞍溪堰塞湖，被放大後衛星圖嚇了一跳。

    堰塞湖旁的衛星圖放大一看類似人臉，甚至還覺得有身體躺在那邊，相當詭異。

    有會員比對後，發現詭異的圖像位置，疑似是堰塞湖的溢流處，令人發毛。

    陳姓老闆認為，衛星空照應是之前就拍攝的，圖像的解讀因人而異，不必太過恐慌，他也希望大家現階段放下政治口水，全力募集物資，救災優先。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖Google 圖像。（陳姓讀者提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖Google 圖像。（陳姓讀者提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，Google 衛星圖像很嚇人。（陳姓讀者提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，Google 衛星圖像很嚇人。（陳姓讀者提供）

