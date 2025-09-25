鯊魚版多人運動！科學家直擊「一后二王」全程錄下

科學家史上首次拍下豹紋鯊的多重交配畫面（見圖），畫面中兩隻雄鯊正緊咬著雌鯊的胸鰭。（圖：澳洲陽光海岸大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕生物學家首次在野外，完整直擊並拍攝到一場鯊魚版的「多人運動」！根據科學網站《Science Alert》報導，一群瀕危的豹紋鯊（Leopard Shark）被發現上演「一雌二雄」的繁殖大戲，一隻母鯊魚在短時間內，連續與兩隻公鯊魚輪流交配。這個驚人的發現，為科學家揭開這種神秘生物的繁衍策略，提供了前所未有的珍貴線索。

澳洲陽光海岸大學的海洋生物學家拉索斯（Hugo Lassauce）是在新喀里多尼亞外海監測鯊魚時，意外撞見這場「色色的壞壞大事」。他回憶道：「我看到一隻母鯊魚，被兩隻公鯊魚緊緊咬住胸鰭，趴在下方的沙地上。我立刻叫同事把船開走，自己則浮在水面上，在冰冷的海水裡足足等了一個小時，牠們終於游了上來！」

整個過程發生得非常快。拉索斯說：「兩隻公鯊魚都很快，一個接一個。第一隻花了63秒，另一隻47秒。然後牠們就彷彿耗盡所有力氣，一動也不動地躺在海底，而母鯊魚則活力十足地游走了。」

女主角超有料 可無性生殖還能儲存精子

這次事件的女主角「豹紋鯊」其實身懷多項絕技。牠們在幼鯊時期因身上有斑馬條紋，也被稱為斑馬鯊（Zebra Shark），是出了名擁有複雜繁殖策略的物種，最奇特的是能夠在「有性生殖」與「無性孤雌生殖」（parthenogenesis）之間自由切換。此外，部分物種的雌鯊甚至能在體內儲存精子長達數年，等待最佳時機再讓卵子受精。

科學家指出，雖然「無性生殖」在找不到對象時是個方便的備案，卻會導致基因多樣性下降。反之，像這次觀察到的「一妻多夫」制，則能大幅增加後代的基因多樣性，對於一個瀕危物種的存續至關重要。

