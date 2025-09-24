8.7公噸「西非國飯」上桌！ 名廚挑戰最大鍋Jollof飯破紀錄

圖為創下世界紀錄、重達8780公斤的「Jollof飯」烹煮現場。這道被譽為「西非國飯」的料理，是以番茄與甜椒為基底的醬汁烹煮米飯而成。（法新社）

2025/09/24 12:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕奈及利亞名廚巴奇（Hilda Baci）成功烹煮出1鍋重達8780公斤的「Jollof飯」，22日正式獲得金氏世界紀錄認證，成為史上最大份的Jollof飯。根據《美聯社》報導，這道風靡西非的國民美食，首次登上了世界紀錄的殿堂。

這場創紀錄的烹飪挑戰，於19日在奈及利亞大城拉哥斯（Lagos）高檔的維多利亞島（Victoria Island）舉行。「這耗費了9小時的火焰、熱情與團隊合作」，巴奇在完成這項壯舉後表示，整個過程充滿戲劇性，在最後以起重機吊起1個巨大的改裝鍋具進行秤重時，鍋子一度因不堪負荷而塌陷，所幸最終仍順利完成認證。這鍋堆積如山的Jollof飯，最後全部分送給了到場為她加油的數百名圍觀民眾。

請繼續往下閱讀...

西非「一鍋入魂」的番茄燉飯

Jollof飯是整個西非地區家喻戶曉的靈魂美食，堪稱「西非國飯」。其做法是先以番茄、紅色甜椒、洋蔥、大蒜與各式香料熬煮成濃郁的紅色醬汁，再將生米直接放入醬汁中一同烹煮至熟。米飯在過程中會吸飽所有湯汁精華，風味十足，口感類似台灣讀者較為熟悉的西班牙海鮮燉飯（Paella），是一種「一鍋入魂」的料理。

這並非巴奇首次挑戰世界紀錄，她曾在2023年以長達93小時11分鐘的成績，短暫保有「烹飪馬拉松」的金氏世界紀錄，雖然該紀錄1年後被愛爾蘭廚師費雪（Alan Fisher）超越，但她的壯舉已在西非年輕人中，引爆了一股挑戰金氏世界紀錄的風潮。許多人受到她的激勵，紛紛投入挑戰最長讀書會、最長跳繩、最長演說等各式各樣的紀錄，希望能獲得全球的認可。

成功創下世界紀錄的奈及利亞名廚巴奇（Hilda Baci）。她曾在2023年短暫保有「烹飪馬拉松」紀錄，如今再以拿手的西非國民美食創下新紀錄。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法