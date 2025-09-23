餓「吉」了！貪吃愛犬劫持麵線 犯案表情逗樂1000萬人

一名日本飼主分享，家中「吉」為貪吃的愛犬，趁著自己不注意，張大嘴巴搶劫碗中的大量麵線。（圖擷取自@echigoyamoke 社群平台「X」）

2025/09/23 20:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有養寵物的民眾都知道，無論是自己在家中吃飯或給寵物餵飯，都須時刻提防寵物靠近，避免貪吃的寵物出現一口吞等情況。一名日本網友分享，他為2隻寵物吉娃娃準備麵線當晚餐，未料其中一隻「吉」為貪吃的愛犬，趁著自己不注意，張大嘴巴搶劫碗中的大量麵線，狼吞虎嚥的神情令他傻眼不已。

社群平台「X」（前Twitter）名為「えちごやとちわわ」的日本網友，養了黑白雙色、名為「Woto」（ヲト）與「玉緒」的2隻吉娃娃。17日晚間，原PO秀出一張照片，只見迫不及待的玉緒，張嘴劫持飼主放在碗中冷卻的麵線，完全不顧一旁還沒吃飯的Woto，貪吃行徑令原PO無奈吐槽，「喂喂，這已經不只是偷東西了吧！」。

請繼續往下閱讀...

玉緒搶奪麵線的逗趣畫面曝光後，吸引逾1000萬人瀏覽，眾人紛紛笑說，「吉線挑戰」、「忍者級的存在」、「吃到眼睛閃閃發光」、「好可愛的麵條小偷」、「吃掉一切的氣勢好猛」、「一臉就是『我要吃！』」、「玉緒的嘴巴根本是異次元口袋」、「這是要吃光全部麵線的氣勢」、「我家的狗也是像這樣的大胃王」。

残暑お見舞い申し上げます

連日の猛暑には閉口しておりますが

皆様はお変わりなくお元気にしていらっしゃいますか

今夜は娘たちと冷たいそうめんで

英気を養うえちごや一家でござひます pic.twitter.com/3SUXArLBKp — えちごやとちわわ （@echigoyamoke） September 17, 2025

