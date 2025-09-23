為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    史上第二大！2488克拉「莫茨維迪」鑽石現蹤 博物館、中東油王搶破頭

    重達2488克拉的世界第二大鑽石原石「莫茨維迪」（Motswedi），其尺寸巨大，需用雙手才能捧起。（法新社）

    重達2488克拉的世界第二大鑽石原石「莫茨維迪」（Motswedi），其尺寸巨大，需用雙手才能捧起。（法新社）

    2025/09/23 12:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆重達2488克拉、名列史上第二大的巨型鑽石原石「莫茨維迪」（Motswedi），於非洲產鑽大國波札那（Botswana）出土後，引發全球頂級珠寶市場的震撼。據法新社報導，這顆無價之寶目前正由比利時的鑽石商進行分析，其最終價值與歸宿，已成為全球富豪與各大博物館的關注焦點。

    「莫茨維迪」目前正由位於全球鑽石交易中心安特衛普的鑽石商HB安特衛普公司（HB Antwerp）進行分析。該公司公共事務總監唐基爾（Margaux Donckier）坦言：「此刻很難為它定價，我們必須先檢視這顆原石，看能從中打磨出什麼成品。」

    儘管單獨估價困難，但「莫茨維迪」是近期在同一礦場發現的4顆巨鑽之一，唐基爾透露，這批珍寶的總價值預計至少達1億美元（約新台幣30.21億元）。

    這顆重約半公斤的巨鑽，是在波札那東北部的卡路維（Karowe）礦場被發現。該礦場由加拿大盧卡拉鑽石公司（Lucara Diamond）所有。唐基爾表示，即便還沒有正式標價，但「莫茨維迪」已收到「來自世界各地的大量興趣」。

    她說：「這些鑽石的尺寸極其稀有，因此它們非常可能最終被博物館收藏，」並補充已有博物館與他們接觸。「但它也可能落入某位想將其加入收藏的富豪酋長之手。」

    在「莫茨維迪」被發現之前，波札那出土的最大鑽石是2019年在同一礦場發現、重達1758克拉的「塞維洛」（Sewelo）。然而，人類迄今所發現的最大寶石級鑽石，是1905年在南非出土、重達3106克拉的「庫里南」（Cullinan）鑽石。從「庫里南」切割出來的最大一顆鑽石「非洲之星」（Star of Africa），現正鑲嵌於英國王室的權杖上，存放在倫敦塔供人參觀。

    上第二大的「莫茨維迪」鑽石（左一），與近期在同一礦場出土的其他三顆巨鑽一同在比利時安特衛普展出。這四顆鑽石的總價值預估將超過新台幣30億元。（法新社）

    上第二大的「莫茨維迪」鑽石（左一），與近期在同一礦場出土的其他三顆巨鑽一同在比利時安特衛普展出。這四顆鑽石的總價值預估將超過新台幣30億元。（法新社）

