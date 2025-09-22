為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    不想剪指甲！寵物兔氣噗噗「雙耳比X」 抗議萌樣融化百萬網友

    一名日本飼主分享，他每次幫寵物兔剪指甲，兔兔都會用耳朵擺出非常明顯又很可愛的拒絕動作。（圖擷取自@11kohaku13 社群平台「X」）

    一名日本飼主分享，他每次幫寵物兔剪指甲，兔兔都會用耳朵擺出非常明顯又很可愛的拒絕動作。（圖擷取自@11kohaku13 社群平台「X」）

    2025/09/22 21:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多有正確飼養寵物知識的飼主，哪怕寵物不願意，也會定期幫牠們修剪指甲，除能避免出現行走姿勢異常、插而傷到肉球等危害，也能減緩抓傷人或破壞家具的狀況。近期一名日本飼主分享，他每次幫寵物兔剪指甲，兔兔都會用耳朵擺出非常明顯又很可愛的拒絕動作，畫面曝光後在網上，立即萌翻一票網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「こはくꪔ」的日本網友，19日看到一名同樣養寵物兔的插畫家，畫出自家兔兔非常厭惡剪指甲，每次被抱住開始修剪，都會露出一副很憤怒的表情。對此，原PO也分享愛兔Kohaku（こはく）被剪指甲，也會出現類似的抗拒行為，不過Kohaku是使用牠長長的兔耳，相互交疊擺出明顯的「叉叉」模樣。

    圖文一出，吸引逾500多萬人次瀏覽，不少被Kohaku萌到的網友紛紛笑說，「兔生無可戀」、「是SOS訊號呢」、「默默的反抗好可愛啊」、「原來耳朵還有這種作用呀」、「既可憐又超級可愛的抗議行動」、「耳朵太可愛了！我快要被萌死了」、「很可愛的反應，也傳達出牠真實的想法」、「兔兔︰我已經用耳朵說NO了！你不要過來啊！」。

