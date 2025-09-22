為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    員林地藏庵「鬼門關」擲出「立筊」4.8地震搖不倒 信眾嘖嘖稱奇

    員林地藏庵在鬼門關當天出現「立筊」，讓信眾嘖嘖稱奇。（民眾提供）

    員林地藏庵在鬼門關當天出現「立筊」，讓信眾嘖嘖稱奇。（民眾提供）

    2025/09/22 17:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕昨（21日）是農曆7月30「鬼門關」日，彰化縣員林市地藏庵舉行關鬼門法會，有信眾前往祭拜問事，擲筊時出現難得一見的「立筊」，廟方趕緊用金紙圍住，神奇的是，今（22日）凌晨南投發生芮氏規模4.8地震，立筊仍依然屹立不倒，讓信眾嘖嘖稱奇，直呼是「地藏王菩薩顯靈」。

    昨日是農曆7月30日鬼門關，也是地藏王菩薩成道紀念日，員林地藏庵依例舉行法會科儀，恭送「好兄弟」，下午2時許，一名陳姓女信眾到廟裡祈福問事時，一擲筊就出現罕見的「立筊」，由於這是員林地藏庵建廟以來首次出現立筊，消息傳開後，吸引大批信眾來朝聖，沒想到今日凌晨3點多發生地震，立筊仍文風不動，直到早上10時廟方才將立筊收起，恢復原狀。

    陳女表示，最近正考慮轉換事業跑道，對前途感到迷茫，特地來求地藏王菩薩指點迷津，沒想到一擲筊就出現立筊，讓她既驚訝又感動。廟方解釋這是好兆頭，代表神明對信眾祈求之事應允庇佑

    地藏庵主委張謹添表示，在地藏王菩薩成道紀念日出現立筊，代表地藏王菩薩和眾神明對這次普度結果感到歡喜，因此特別展現神蹟，寓意所有祈求都能順遂如意。而立筊經歷地震仍屹立不搖，更象徵神明庇佑的力量堅定不移，將持續保佑地方平安。

    員林地藏庵出現難得一見的「立筊」，廟方趕緊用金紙圍住。（民眾提供）

    員林地藏庵出現難得一見的「立筊」，廟方趕緊用金紙圍住。（民眾提供）

    陳姓女信眾（左2）擲筊出現罕見的「立筊」，讓她既驚訝又感動。（民眾提供）

    陳姓女信眾（左2）擲筊出現罕見的「立筊」，讓她既驚訝又感動。（民眾提供）

    農曆7月30日鬼門關也是地藏王菩薩成道紀念日，員林地藏庵依例舉行法會科儀，恭送「好兄弟」。（民眾提供）

    農曆7月30日鬼門關也是地藏王菩薩成道紀念日，員林地藏庵依例舉行法會科儀，恭送「好兄弟」。（民眾提供）

