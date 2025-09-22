為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    《鬼滅之刃》手語該怎麼比？ NHK翻譯員「1招式」轟動全網

    不少日本網友在社群平台分享，看到NHK電視台介紹《鬼滅之刃》劇場版時，手語翻譯員比出反派角色「猗窩座」發動招式的起手式，令眾人驚嘆。（圖擷取自@JamesJarvi66800 社群平台「X」）

    2025/09/22 17:12

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全球熱映中，日本票房累積逾330億日圓（約新台幣68億元），目前已登上日本影史第2。近來許多網友分享，看到日本電視台報導相關消息時，手語翻譯員直接比出劇中反派角色「猗窩座」發動招式的手勢，「一目了然」的畫面令眾人驚嘆不已。

    據了解，不少日本網友在X（前Twitter）、Threads等社群平台分享，20日觀看日本放送協會（NHK）電視台介紹《鬼滅之刃》劇場版的票房紀錄時，擔任NHK電視台的手語翻譯員，選擇比出反派角色「猗窩座」發動血鬼術「破壞殺」的起手式，也就是左手呈現握拳並放置在腰側，右手則伸出手掌、掌心朝外。

    畫面引發熱烈討論，有人好奇《鬼滅之刃》的手語是否真的這樣比，也有人質疑這是否能讓沒看過該作的聽障觀眾理解報導內容。其他網友則對此笑說，「術式展開」、「三哥成了MVP」、「內容致敬雙到位」、「怎麼那麼像打太極」、「那禁止性騷擾怎麼辦」、「以後可以看到手語老師跳尼卡之舞嗎？ 」。

    另有不少網友指出，這其實並非NHK電視台手語翻譯員首次在報導期間比出非常貼合動畫作品的手勢。去年3月，創作《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等作品的日本漫畫家鳥山明，因急性硬腦膜下血腫病逝，讓各國媒體緊急報導這件噩耗，當時NHK電視台手語翻譯員就比出《七龍珠》經典必殺技「龜派氣功」，引發全球粉絲熱議。

    相關新聞請見：

    報導鳥山明病逝！手語主播打出「龜派氣功」 日網推爆：世界通用

    《鬼滅之刃》反派角色「猗窩座」。（圖擷取自@aniplex_plus 社群平台「X」）

