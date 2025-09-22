為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    噁！中國廣州社區停水 管理方竟調派「吸污車」供應混濁黃水

    中國廣東省廣州社區停水，管理方調派來的供水車竟流出混濁黃水。（圖擷自微博）

    中國廣東省廣州社區停水，管理方調派來的供水車竟流出混濁黃水。（圖擷自微博）

    2025/09/22 14:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！中國廣東省廣州市增城區新塘鎮「海倫堡花園社區」，本月19日因水管爆裂導致停水，物業（社區管理方）竟調派吸污車（處理污水的罐車）來供水，不少居民接水後發現顏色黃黃的，讓中國網友想起浙江省杭州先前打開水龍頭流出糞水的恐懼。

    據中媒《現代快報》報導，在社區停水之後，分別由自來水公司和物業找來供水車應急，但19日晚間9時許最先到達社區的物業供水車，車體上竟直接寫著是載運「液態污物」的專門車輛，流出來的也是混濁黃水，讓居民恐慌一度以為是「吸糞車」。

    海倫堡花園社區物業見狀連忙澄清，指稱這輛供水車並非「吸糞車」而是「吸污車」，而且車上有2個獨立水箱，此次運水不是使用平常裝污水的水箱，而是另1個用來裝一般

    水源的，而且當時有提醒民眾從這輛車接的水只能用來沖馬桶。

    不過，中國網友仍紛紛質疑社區物業做法，許多人直指本來就不應該安排吸污車來載水；還有網友痛斥物業顧左右而言他，根本沒說明為何載來的水會是混濁黃色，難怪會被認為是「吸糞車」供水了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播