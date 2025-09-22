噁！中國廣州社區停水 管理方竟調派「吸污車」供應混濁黃水

中國廣東省廣州社區停水，管理方調派來的供水車竟流出混濁黃水。（圖擷自微博）

2025/09/22 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！中國廣東省廣州市增城區新塘鎮「海倫堡花園社區」，本月19日因水管爆裂導致停水，物業（社區管理方）竟調派吸污車（處理污水的罐車）來供水，不少居民接水後發現顏色黃黃的，讓中國網友想起浙江省杭州先前打開水龍頭流出糞水的恐懼。

據中媒《現代快報》報導，在社區停水之後，分別由自來水公司和物業找來供水車應急，但19日晚間9時許最先到達社區的物業供水車，車體上竟直接寫著是載運「液態污物」的專門車輛，流出來的也是混濁黃水，讓居民恐慌一度以為是「吸糞車」。

海倫堡花園社區物業見狀連忙澄清，指稱這輛供水車並非「吸糞車」而是「吸污車」，而且車上有2個獨立水箱，此次運水不是使用平常裝污水的水箱，而是另1個用來裝一般

水源的，而且當時有提醒民眾從這輛車接的水只能用來沖馬桶。

不過，中國網友仍紛紛質疑社區物業做法，許多人直指本來就不應該安排吸污車來載水；還有網友痛斥物業顧左右而言他，根本沒說明為何載來的水會是混濁黃色，難怪會被認為是「吸糞車」供水了。

