虎鯨演練「溺死同伴」！ BBC首曝駭人畫面 真正目標是牠

2025/09/22 13:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《探索野生動物》（Discover Wildlife）網站報導，英國廣播公司（BBC）在最新電視影集《親子之道》（Parenthood）中，捕捉到一段前所未見、令人不寒而慄的畫面：海洋頂級掠食者虎鯨（killer whales），為了獵捕地球上最巨大的動物藍鯨，竟先以家族成員為對象，進行一場「死亡預演」。

在由全球知名的自然生態學家艾登堡（David Attenborough）爵士解說的影片中，一個虎鯨家族聚集起來，為牠們即將進行的艱鉅任務展開戰術演練。畫面顯示，數頭虎鯨同心協力，疊加在其中一頭同伴的身上，並刻意用身體蓋住牠的噴氣孔，藉此模擬在攻擊大型鯨魚時，最關鍵的「窒息式圍獵」戰術。整個過程，就像是一場為了真實狩獵而進行的、將同伴「假性溺斃」的沙盤推演。

虎鯨以其高超的狩獵技巧聞名於世，從在南極將海豹從浮冰上沖下，到在岸邊攫取海獅，牠們總能發展出獨特的獵食策略。牠們也會群體合作，捕食幼年座頭鯨、鯨鯊，甚至是大白鯊。然而，要獵殺體型無與倫比的成年藍鯨，對虎鯨而言依然是一項極限挑戰。

此次BBC所捕捉到的「狩獵演練」畫面，之所以極具科學價值，是因為科學界直到2022年，才首度正式發表虎鯨成功獵殺成年藍鯨的觀測研究。在此之前，這種頂級掠食者之間的對決，很大程度上仍停留在推論階段。而這段前所未見的影像，不僅為虎鯨的獵物清單再添一筆確證，更揭示了牠們為了達成目標，所具備的高度智慧、社會性學習與戰術協同能力。

