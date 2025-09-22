為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    虎鯨演練「溺死同伴」！ BBC首曝駭人畫面 真正目標是牠

    虎鯨（又稱殺人鯨）以其強大的力量聞名，但BBC最新影像揭露了牠們更令人不寒而慄的狩獵智慧：為獵捕藍鯨，牠們竟會演練「溺斃」同伴；示意圖。（美聯社資料照）

    虎鯨（又稱殺人鯨）以其強大的力量聞名，但BBC最新影像揭露了牠們更令人不寒而慄的狩獵智慧：為獵捕藍鯨，牠們竟會演練「溺斃」同伴；示意圖。（美聯社資料照）

    2025/09/22 13:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《探索野生動物》（Discover Wildlife）網站報導，英國廣播公司（BBC）在最新電視影集《親子之道》（Parenthood）中，捕捉到一段前所未見、令人不寒而慄的畫面：海洋頂級掠食者虎鯨（killer whales），為了獵捕地球上最巨大的動物藍鯨，竟先以家族成員為對象，進行一場「死亡預演」。

    在由全球知名的自然生態學家艾登堡（David Attenborough）爵士解說的影片中，一個虎鯨家族聚集起來，為牠們即將進行的艱鉅任務展開戰術演練。畫面顯示，數頭虎鯨同心協力，疊加在其中一頭同伴的身上，並刻意用身體蓋住牠的噴氣孔，藉此模擬在攻擊大型鯨魚時，最關鍵的「窒息式圍獵」戰術。整個過程，就像是一場為了真實狩獵而進行的、將同伴「假性溺斃」的沙盤推演。

    虎鯨以其高超的狩獵技巧聞名於世，從在南極將海豹從浮冰上沖下，到在岸邊攫取海獅，牠們總能發展出獨特的獵食策略。牠們也會群體合作，捕食幼年座頭鯨、鯨鯊，甚至是大白鯊。然而，要獵殺體型無與倫比的成年藍鯨，對虎鯨而言依然是一項極限挑戰。

    此次BBC所捕捉到的「狩獵演練」畫面，之所以極具科學價值，是因為科學界直到2022年，才首度正式發表虎鯨成功獵殺成年藍鯨的觀測研究。在此之前，這種頂級掠食者之間的對決，很大程度上仍停留在推論階段。而這段前所未見的影像，不僅為虎鯨的獵物清單再添一筆確證，更揭示了牠們為了達成目標，所具備的高度智慧、社會性學習與戰術協同能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播