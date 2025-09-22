為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    「巨大黃金蛇」探出水面！中國風景區彩繪石頭嚇壞一票遊客

    位在中國河南省的嵩山玉皇溝景區，突然出現一顆尺寸驚人、彩繪「巨大黃金蛇頭」的石頭。（圖擷取自微博）

    位在中國河南省的嵩山玉皇溝景區，突然出現一顆尺寸驚人、彩繪「巨大黃金蛇頭」的石頭。（圖擷取自微博）

    2025/09/22 15:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在中國河南省的嵩山玉皇溝景區，突然出現一顆尺寸驚人、彩繪「巨大黃金蛇頭」的石頭，乍看之下，彷彿整個身體盤踞在水中，然而過於栩栩如生外型嚇壞不少到訪遊客。目前景區收到不少遊客投訴，這顆過分逼真的蛇頭「太嚇人」，已緊急拿物品將彩繪石進遮蓋。

    綜合中媒報導，中國社群平台近來瘋傳數張照片與影片，只見一處溪谷中的巨石，有一顆非常突兀、以黃色與黑色顏料塗繪出「蛇頭」的巨石，且上面還清楚畫著蛇信、鱗片、眼神銳利等蛇類特徵，彷彿一條從水中探出水面的真蛇般，模樣令人震撼且衝擊性十足。神奇畫面曝光後，引發當地居民與中國網友熱烈討論。

    隨著事件在網上發酵，越來越多人特別到訪關注，不過在本月19日時，有中國網友回應那顆「蛇頭」已被一層深色布幕覆蓋。對此，景區工作人員20日出面回應，坦承是專人挑選溪谷中有上億年歷史的原石，彩繪成黃金蟒造型，沒想到蛇類形象引發很多民眾恐懼，並受到大量投訴，目前暫時將其覆蓋，後續將考慮彩繪成其他風格。

