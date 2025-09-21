德州驚見首例「灰綠鴉」 為藍鴉、綠鴉混血

圖為因氣候變遷而在德州誕生的全球首例野生「灰綠鴉」（中），牠是原本棲地相隔700萬年的藍鴉（左）與綠鴉（右）的混血後代。（圖擷取自Macaulay Library、University of Texas at Austin）

2025/09/21 09:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕氣候變遷不僅改變了地球的溫度，更開始以前所未見的方式，重新為生命「配對」。根據科學新聞網站《IFLScience》報導，美國德州大學的生物學家證實，已在德州聖安東尼奧郊區，發現了全球首例野生的「灰綠鴉」（Grue Jay），牠是1隻擁有藍鴉（blue jay）鮮豔羽毛、以及其熱帶近親綠鴉（green jay）身形的混血鳥。

這項發表於《生態學與演化》（Ecology & Evolution）期刊的研究指出，這場跨物種的聯姻，是氣候變遷的直接產物。在過去700萬年間，藍鴉與綠鴉的祖先早已分道揚鑣，前者適應了美國東部的溫帶森林，後者則繁衍於中美洲的熱帶地區，兩者的棲地幾乎從未重疊。

然而，全球暖化正改寫這張地圖：持續上升的氣溫，正迫使綠鴉的活動範圍不斷向北推進，而藍鴉的棲地也同時向西延伸，最終，這兩個分隔了數百萬年的物種，在德州相遇了。

研究主要作者、德州大學研究生斯托克斯（Brian Stokes）指出，這隻「灰綠鴉」，據信是首個因氣候變遷導致父母雙方棲地擴張，進而產生的野生脊椎動物混血後代。這個現象，與近年來因北極融冰，導致棕熊與北極熊活動範圍重疊，進而產下混血後代「灰北極熊」（Pizzly Bear）的模式如出一轍，都是大自然對氣候變遷所發出的最直接、也最不可思議的警訊。

科學家：氣候變遷改變生命樣貌

這隻「灰綠鴉」的發現過程也充滿曲折。科學家們在社群媒體上看到民眾貼出的模糊照片後，花了2天才成功捕捉到這隻「不合作」的怪鳥，並在採集血樣、標記後將其釋放。斯托克斯認為，物種間的混血，在自然界中可能遠比學界所知的更為普遍，許多物種只是因為地理上的隔絕，而沒有機會「嘗試交配」。如今，氣候變遷正在強行拆除這些自然的圍籬，地球的生命樣貌，也正因此而快速改變。

圖為在美國德州發現的全球首例野生「灰綠鴉」（Grue Jay），牠是藍鴉與綠鴉的混血後代。（圖擷取自University of Texas at Austin）

