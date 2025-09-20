美果園收成「巨無霸水蜜桃」！重達0.83公斤破金氏紀錄

美國維吉尼亞州一處果園，近期驚喜收成1顆「重量級」水蜜桃，經官方確認後重達約0.83公斤，成功打破金氏世界紀錄，成為目前世界最重的水蜜桃。（圖擷自奇勒斯果園官方IG）

2025/09/20 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一處果園，近期驚喜收成1顆「重量級」水蜜桃，經官方確認後重達約0.83公斤，成功打破金氏世界紀錄，成為目前世界最重的水蜜桃。

綜合外媒報導，這顆巨無霸桃子出自於位在夏綠蒂鎮（Charlottesville）附近的奇勒斯果園（Chiles Peach Orchard）。果園表示，這顆水蜜桃本月稍早被果農採收，當時便懷疑有望挑戰世界紀錄。經稱重後，重量達到1.83磅（約0.83公斤），超越先前1.8磅（約0.81公斤）的紀錄。

據了解，這顆打破紀錄的桃子品種為「PF-27A」。果園主人奇勒斯（Henry Chiles）受訪時透露，「我們並不是刻意要種出全世界最大的水蜜桃，只是剛好今年天候條件適合，結果就長出1顆超巨大的水果。」

奇勒斯說，團隊第一時間便將數據送交金氏世界紀錄單位審核，如今獲得官方認證，「現在一切都正式確定，我們果園擁有全世界最重的水蜜桃！」果園隨後也在社群平台發文宣布這項成果，並感謝金氏世界紀錄的認證。

奇勒斯坦言，這一年果園的氣候條件一度頗具挑戰，但最後卻意外收穫這顆破紀錄的水蜜桃，讓全體團隊都相當振奮。他更透露，這顆水蜜桃還能再保存一週左右，之後將會和家人一同享用，「能跟家人一起分享世界第一重的水蜜桃，這實在太特別了！」

