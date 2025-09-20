為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    佛州野外首見！巨蟒遇寒流「消化大當機」 被迫吐出整隻白尾鹿

    圖為在佛羅里達州發現的緬甸蟒。牠因遭遇罕見低溫，被迫吐出先前吞下的一頭白尾鹿。（圖： U.S. National Park Service）

    圖為在佛羅里達州發現的緬甸蟒。牠因遭遇罕見低溫，被迫吐出先前吞下的一頭白尾鹿。（圖： U.S. National Park Service）

    2025/09/20 10:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技網》（scitechdaily）報導，科學家去年底在美國佛羅里達州的大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）內，首度於野外環境中，記錄到一隻緬甸蟒因遭遇寒流，而將一頭完整的白尾鹿（Odocoileus virginianus）嘔吐出來的罕見景象。 這項突破性的觀察，為研究這種大型入侵物種的生存極限，提供了珍貴的線索。

    自1970年代起，緬甸蟒即為佛州的外來入侵物種，嚴重衝擊當地生態。研究團隊在追蹤一條腹部有巨大隆起的雌蟒時發現，在一場氣溫驟降至攝氏9.4度的夜晚過後，蟒蛇的腹部恢復平坦，身旁則多了一具僅有輕微消化痕跡的鹿屍。科學家解釋，蟒蛇是冷血動物，低溫會使其消化系統近乎停擺，為避免胃中食物腐敗引發致命感染，蟒蛇會耗費巨大能量將其吐出以求自保。

    此事件是學界首次在野外環境證實蟒蛇有此行為，相關觀察已正式發表於《生態學與演化》（Ecology and Evolution）期刊。雖然科學家過去曾在實驗室的低溫環境下觀察到蟒蛇嘔吐，但野外紀錄的缺乏，使學界對其生物習性與環境適應力的認知存在空白。這次的發現，無疑填補了重要的研究缺口，讓人們更了解牠們的生理極限。

    根據報導，這隻蟒蛇的存活對生態帶來雙重影響：牠雖可能因錯失大餐而缺乏繁殖能量，卻也可能為彌補熱量而獵殺更多鹿隻。研究主要作者、國家公園服務處生物學家曼吉歐尼（Travis Mangione）指出，當地鹿群數量已因蟒蛇而下降，這隻倖存的蟒蛇將持續捕食原生野生動物。此觀察也證實，溫度是限制此入侵物種擴散範圍的關鍵因素。

    遭緬甸蟒吐出的白尾鹿陳屍於淺水沼澤中。這頭重約28公斤的鹿在蛇腹中待了近10天，卻僅有輕微消化痕跡。（圖： U.S. National Park Service）

    遭緬甸蟒吐出的白尾鹿陳屍於淺水沼澤中。這頭重約28公斤的鹿在蛇腹中待了近10天，卻僅有輕微消化痕跡。（圖： U.S. National Park Service）

