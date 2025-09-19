把牛漆成黑白「斑牛」竟有意外好處！日團隊獲搞笑諾貝爾獎

日本研究團隊證實「斑牛」 —— 將牛畫成像斑馬一樣的黑白條紋，竟能有效減少吸血昆蟲叮咬。（美聯社）

2025/09/19 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年「搞笑諾貝爾獎」得獎名單出爐，來自日本「農業・食品產業技術綜合研究機構」（NARO）的研究團隊獲得生物學獎，原因是他們證實「斑牛」 —— 將牛畫成像斑馬一樣的黑白條紋竟能有效減少吸血昆蟲叮咬。

根據《NHK》報導，這項研究由NARO研究員兒嶋朋貴主導，團隊根據過去有關「斑馬條紋可防昆蟲」的理論，將黑毛牛分為三組：未塗裝、塗上黑白條紋、塗上純黑漆，進行比較。結果發現，被畫上條紋的牛，吸血蠅類明顯減少一半以上，牛的甩頭、踏腳等驅蟲行為也減少了約25%。研究團隊認為，這可望減少牛隻壓力與殺蟲劑使用，有潛在實用價值。

這項實驗最初於2017至2018年進行，後來在山形、岩手等地進行實地驗證，也得到相同成果。不過，目前條紋僅能維持數日，如何讓圖樣更持久，是實用化的下一步挑戰。

兒嶋表示，起初只是為了解決農民關於吸血昆蟲的困擾，無意間得知斑馬紋可能有防蟲效果才展開研究。他說：「得知獲獎時非常驚訝，也很榮幸。未來希望這項技術能普及，減少殺蟲劑使用，對抗藥性問題也可能帶來幫助。」

這是日本連續第19年有人獲得搞笑諾貝爾獎。頒獎典禮在美國波士頓大學舉行，兒嶋也率團隊登台發表感言，還幽默地穿上斑馬條紋襯衫，引發全場歡笑，完美呼應「搞笑中帶思考」的獎項宗旨。

兒嶋登台發表感言時還幽默地穿上斑馬條紋襯衫，引發全場歡笑。（路透）

