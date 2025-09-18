日本人遊台讚食物好吃「唯有1缺點」 台灣網友震驚：你們才是吧！

近期一名日本網友在分享來台觀光心得，大讚台灣食物很美味的同時，還指出台灣似乎難以吃到蔬菜，引發台灣網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/09/18 19:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台日2國交流頻繁，不只台灣人喜歡去日本觀光，近年許多日本人也會來台旅遊。一名日本網友在網上列出，自己來台觀光旅遊數日的心得，除提到治安良好、日語交流無障礙，還大讚台灣食物很美味，唯獨不容易吃到蔬菜；該文引發台灣網友熱議，並反過來吐槽日本飲食文化，才是更難攝取到蔬菜。

據了解，社群平台Threads一名為「Yuma Anma」的日本網友，16日起開始分享自己到台灣觀光5日的感想，包含認為台灣治安很好、食物美味、很多人日文能力很好且能輕鬆口語交流，還有不少日系冰淇林家，適合首次出國或喜歡品嘗異國美食的人來玩。不過原PO也直言，台灣大多數建築物過於老舊，以及不容易攝取到足夠的蔬菜。

請繼續往下閱讀...

文章曝光後，意外吸引大批台灣網友關注，並針對原PO覺得「不易吃到蔬菜」的部分提出各種吐槽，「在日本都靠青汁」、「我去日本才野菜不足到極致呢」、「你說把水蓮當麵吃的國家野菜不足？」、「日本想吃青菜才困難，只能喝蔬菜果汁補充營養吧」、「在日本留學1年，因為日本外食幾乎、甚至根本沒蔬菜超痛苦」。

也有網友出面緩頰，「可能是看不懂菜單，不知道青菜要另外點嗎」、「台灣人冷靜一點，他是觀光客欸，台灣有什麼有名的菜色裡面有很多蔬菜？答案是幾乎都沒有」、「我之前研究過這件事情，日本認知的野菜是沙拉沒錯，他們不像台灣有吃炒青菜或是燙青菜的習慣，餐廳沒有沙拉他們反而不習慣」。

另有其他網友分享吃到蔬菜的辦法，「滷肉飯店也有燙青菜啊，鼎泰豐的青菜也一定要吃啊」、「我去吃切仔麵都要猶豫要點大陸妹、空心菜還是地瓜葉耶」。還有一些網友注意到，台灣網友似乎不太在意建築物被說很老舊，「可以說建築物老舊，不能說台灣食物，好好笑」、「台灣人已經放棄反駁建築物很醜很老舊這件事」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法