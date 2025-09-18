她抓包愛貓「一晚吃光2星期食物」 全網笑翻：胖橘基因發威！

美國一隻寵物橘貓日前被飼主抓包，在半夜將自動餵食器弄壞後，一口氣吃光裡面約2星期的食物。（圖擷取自@alixandracass TikTok，本報合成）

2025/09/18 14:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來網上瘋傳一段影片，一隻個性調皮又貪吃的橘貓斯帕羅（Sparrow），趁著半夜飼主入睡，偷偷將自動餵食器給弄壞，並一口氣吃光裡面約2星期的食物，但暴食也導致牠的肚子變得異常腫大，變得像是圓滾滾的毛球，讓飼主一起床就火速抓包牠的犯案行為，貪吃畫面曝光後，讓斯帕羅在一夕之間暴紅。

綜合外媒報導，住在美國休斯頓的30歲女子亞歷桑德拉（Alixandra），日前在社群平台分享愛貓斯帕羅的罪刑。根據影片顯示，被人舉起來站立的斯帕羅，肚子像是懷孕般圓滾滾，不過亞歷桑德拉透露這其實自己起床後，抓到牠似乎與貓兄弟傑克（Jack）合作把自動餵食器弄壞，並把裡面存放的乾糧全數吃光後的過飽狀態。

亞歷桑德拉透露，斯帕羅是她從動物收容所領養回家的4歲大貓咪，由於牠過分貪吃，為了有效控制牠的體重，決定購買自動餵食器，未料自己低估了斯帕羅的貪吃程度，自動餵食器買回家不久，就被弄到故障。所幸暴飲暴食的斯帕羅，事後將過量的食物吐出來，目前身體並無大礙，食慾暫時變得沒有那麼旺盛。

影片曝光後，吸引逾670多萬人次瀏覽，不少網友留言笑說，「不愧是橘貓」、「橘貓DNA發威」、「好像加菲貓啊」、「整晚享受消夜Buffet」、「橘色喵星人們似乎永遠吃不飽」、「又是胖橘，我家橘貓也是特別貪吃」、「之前我家肥橘也曾把21袋貓糧撕，幸好沒吃光光」、「斯帕羅臉上沒有任何愧疚的表情，我猜牠下次還會再犯」。

♬ Sweet but Psycho - Ava Max @alixandracass forgive a girl for wanting a snack! edit: sparrow is 1/2 Maine Coon ????! This breed is notorious for overeating lol. Unfortunately, she is not able to self regulate and free feed so automated feeders work best for us to keep her healthy and fit. She threw up and is feeling much better now. But she will never forget this glorious day. @Hill’s Pet Nutrition any tips? She loves your food a little too much. ???? #fyp

