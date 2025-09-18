埃及法老千年手鐲驚傳失竊！ 當局公布照片急發通緝令

埃及旅遊及文物部宣布，位於首都開羅的埃及博物館一只擁有3000年歷史的法老手鐲遺失。（圖擷自埃及旅遊及文物部臉書）

2025/09/18 12:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕埃及驚傳一起嚴重的文物失竊案！一只擁有3000年歷史的法老手鐲竟在博物館內離奇失蹤，埃及旅遊及文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）已經發布通緝令，加強機場、港口等離境點，以防文物流入海外。

埃及旅遊及文物部16日臉書發布通緝令，位於首都開羅的埃及博物館一只擁有3000年歷史的法老手鐲遺失，這只千年手鐲最後一次被看見是在博物館的文物修復室，目前正在進行內部調查，埃及所有機場、海港和陸地邊境檢查站都已收到通緝令，各地發放手環的照片，以防文物走私海外。

請繼續往下閱讀...

這隻失蹤的手鐲上裝飾著青金石珠，據信屬於埃及第三中間期（公元前1076-723年）統治時期的法老阿蒙尼莫佩（Amenemope），他的陵墓於1940年被發現。

英劍橋大學考古學家齊羅吉安尼斯（Christos Tsirogiannis）分析，若流出海外，遲早會出現在網路平台、經銷商的畫廊或拍賣行，在這種情況下，該物品會附有「偽造的出處或模糊的證明」。

也有可能直接被熔化成黃金，雖然這比直接出售文物的利潤要低，但可以降低盜竊文物被發現的風險。最後一種可能是被私人收藏，「收藏家知道它是偷來的，但不會把它從他們的收藏中公開」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法