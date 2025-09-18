為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    埃及法老千年手鐲驚傳失竊！ 當局公布照片急發通緝令

    埃及旅遊及文物部宣布，位於首都開羅的埃及博物館一只擁有3000年歷史的法老手鐲遺失。（圖擷自埃及旅遊及文物部臉書）

    埃及旅遊及文物部宣布，位於首都開羅的埃及博物館一只擁有3000年歷史的法老手鐲遺失。（圖擷自埃及旅遊及文物部臉書）

    2025/09/18 12:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及驚傳一起嚴重的文物失竊案！一只擁有3000年歷史的法老手鐲竟在博物館內離奇失蹤，埃及旅遊及文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）已經發布通緝令，加強機場、港口等離境點，以防文物流入海外。

    埃及旅遊及文物部16日臉書發布通緝令，位於首都開羅的埃及博物館一只擁有3000年歷史的法老手鐲遺失，這只千年手鐲最後一次被看見是在博物館的文物修復室，目前正在進行內部調查，埃及所有機場、海港和陸地邊境檢查站都已收到通緝令，各地發放手環的照片，以防文物走私海外。

    這隻失蹤的手鐲上裝飾著青金石珠，據信屬於埃及第三中間期（公元前1076-723年）統治時期的法老阿蒙尼莫佩（Amenemope），他的陵墓於1940年被發現。

    英劍橋大學考古學家齊羅吉安尼斯（Christos Tsirogiannis）分析，若流出海外，遲早會出現在網路平台、經銷商的畫廊或拍賣行，在這種情況下，該物品會附有「偽造的出處或模糊的證明」。

    也有可能直接被熔化成黃金，雖然這比直接出售文物的利潤要低，但可以降低盜竊文物被發現的風險。最後一種可能是被私人收藏，「收藏家知道它是偷來的，但不會把它從他們的收藏中公開」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播