恐龍羅塞塔石碑出土！蒙古驚見「最完整」厚頭龍

圖為科學家根據最新出土的化石，所繪製的厚頭龍Zavacephale rinpoche的生態復原圖。圖中生動還原了兩隻正值「青少年」時期的厚頭龍，正以其頭頂已完全發育成熟的骨質圓頂，進行激烈碰撞的場景。。（圖：Masaya Hattori）

2025/09/18 11:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕一群在蒙古戈壁沙漠中挖掘的古生物學家，近日發現了一具足以改寫教科書的恐龍化石。根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這個被命名為Zavacephale rinpoche的新物種，不僅是已知最古老的厚頭龍（pachycephalosaurs），更是有史以來所發現最完整的一具厚頭龍骨架，被科學家譽為是解開該物種演化之謎的「羅塞塔石碑」。

厚頭龍是一群以頭頂厚實的骨質圓頂為特徵的恐龍，但因化石極為稀少且破碎，其生活與演化史一直充滿謎團。此次發現的Zavacephale化石，年代可追溯至至少1.08億年前，將厚頭龍的化石紀錄，一口氣往前推進了1400萬年。更重要的是，它的保存狀況極佳，包括了精美的頭骨、史上首見的厚頭龍手掌、胃石，以及完整的尾巴肌腱。

北卡羅來納州立大學的古生物學家贊諾（Lindsay Zanno）驚嘆道：「我第一次看到它時，它真的讓我屏息。」

青少年就「裝備齊全」急著打鬥求偶

這具化石最驚人的發現，來自於牠的年齡。透過檢驗骨骼的生長環，科學家判定，這隻身長約1公尺的恐龍，死亡時只是一隻「青少年」。然而，CT掃描卻顯示，牠頭頂那個被認為是用於同類打鬥、爭奪配偶的雄偉骨質圓頂，卻已經完全發育成熟。贊諾表示：「這讓我們首度能夠檢驗，在同一個體中，頭頂與身體其他部位的發育階段。我們發現，Zavacephale在牠的青少年時期，就已經為炫耀與競爭，做好了完全的準備。」

由於Zavacephale是最古老的物種，其頭骨結構，也為理解厚頭龍的演化提供了失落的環節。科學家發現，牠的圓頂主要由額骨構成，這與後期物種的圓頂會整合更多頭骨部位的情況不同，恰好呈現了演化的中間階段。

贊諾說：「Zavacephale是我們同事們會爭相一睹為快的發現，未來數十年的研究都將圍繞著牠展開。」

圖為在蒙古戈壁沙漠出土、保存狀況極佳的厚頭龍Zavacephale rinpoche的頭骨化石。（圖：Alfio Alessandro Chiarenza）

