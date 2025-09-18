從北極圈到台灣！明信片跨越萬里無人領 竹北網友幫推找人

新竹縣竹北市一名網友家中收到來自北極圈的明信片，遂發文尋找收件者「Elvis」。（擷取自竹北大小事/臉書）

2025/09/18 10:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣竹北市近日出現一張「跨越萬里」的尋人明信片，引發社群熱議。一名住戶收到來自北極圈挪威羅弗敦群島（Lofoten）的明信片，收件人是名為「Elvis」的人，但疑似已經搬離，故遲遲無人認領。消息曝光後，網友紛紛接力尋人，短短3天便成功找到當事人，讓這段奇妙的跨國「尋人記」有了圓滿結局。

該名住戶15日在臉書社團「竹北大小事」發文表示，住處收到一張給Elvis的明信片，但Elvis可能已不住在該處，因此遲遲無人認領。這張明信片由署名「Grace」的朋友於今年7月寄出，信中提及她在羅弗敦群島旅遊的經歷。

請繼續往下閱讀...

Grace表示，「是我目前人生中最接近你的好朋友北極熊的時候，本來以為這麼北邊應該很冷，但其實很熱......不知道是不是因為大家一直開冷氣的關係，你的好朋友可能快要沒有冰可以站立了」。

Grace也提到，羅弗敦是她「見過最美的地方」，直呼這就是自己想像中的挪威，並盼望Elvis之後有機會親自前往，並在明信片貼上精緻的當地郵票寄回台灣。

貼文曝光後引來不少網友關注與留言，「推推，希望順利找到明信片主人」、「文字浪漫生動」、「這尋人的難度太高了吧!是不是要跟前屋主或房東問問看?」、「希望早日找到主人」、「會不會搬離開竹北了、幫忙分享更有機會找到」。

還有人驚嘆，「那枚郵票太美了」、「好酷啊，北極圈」、「好夢幻的感覺」。最終，在網路社群的力量下，這張漂洋過海的明信片，終於送達真正的收件人手中。原PO於昨（17日）晚間更新貼文，表示「已經找到囉，謝謝大家」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法