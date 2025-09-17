為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    有bear來！棕熊闖冰淇淋店爽開吃被活逮 竟專挑「這味」嗑光光

    被暱稱為「Fuzzy」的大棕熊闖進美國加州一家冰淇淋店開吃。（圖擷取自「El Dorado County Sheriff's Office」臉書粉專）

    被暱稱為「Fuzzy」的大棕熊闖進美國加州一家冰淇淋店開吃。（圖擷取自「El Dorado County Sheriff's Office」臉書粉專）

    2025/09/17 22:52

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年北半球多數國家夏季天氣炎熱，不少人會透過補充水分、飲料，或吃冰涼甜品來驅熱。美國加州傳出有隻毛茸茸大棕熊趁著豔陽尚未升起，隻身闖進冰淇淋店開吃，大搖大擺離去。事後業主檢查發現，這隻熊竟把所有草莓口味的冰淇淋給吃光光，哭笑不得。

    綜合外媒報導，這起事件發生在上月17日，埃爾多拉多郡警局接獲報案，大約在凌晨4 點左右，一隻棕熊闖入位在南太浩湖（South Lake Tahoe）附近的冰淇淋店。警方透露，這隻棕熊經常在當地出沒，被暱稱為「Fuzzy」（意指毛茸茸的），雖然尚未出現攻擊人的前科，但仍派人到現場調查及驅趕。

    警方抵達現場發現，體型巨大的Fuzzy並未破壞店內物品，只是鑽進櫃檯後方尋找食物，而Fuzzy一看到人類出現，並未做出攻擊或防禦動作，而是露出一臉做壞事被抓包的窘迫表情。警方感到不可思議，輪番從安全距離對Fuzzy進行「口頭勸說」，最終這隻巨大的不速之客才悻悻然自行離去。

    業者事後盤點發現，Fuzzy雖然造成財產損失，但冰淇淋區的容器全被翻倒、留下滿地爪印。業者透露，他們注意到，Fuzzy似乎對草莓口味的冰淇淋情有獨鍾，因為牠將草莓桶內的冰淇淋吃得一乾二淨，但對其他口味只是隨意淺嚐幾口，「我們敢肯定，Fuzzy牠在進店前一定沒事先洗爪子， 因此所有冰淇淋都得換掉。」

    消息曝光後，Fuzzy的行為引發網友們熱烈討論，「牠有付錢嗎？」、「這熊有BEAR來」、「年度最佳代言熊」、「熊熊認證：好吃」、「口味乾脆改叫Straw Fuzzy」、「被熊認證的草莓冰淇淋」、「牠雖然一臉有罪，但完全不後悔」、「Fuzzy一副自己就是冰淇淋店的老闆！」、「熊也愛吃的草莓口味，以後這就是主打商品了」。

    另有網友笑說，Fuzzy可以跟日本《Love Live!學園偶像計畫》限定組合、由3人組成的「AiScReam」裡面，一位名為「上原步夢」的女偶像成為好朋友。據了解，AiScReam在紅遍全球、可以與現場粉絲一起互動的〈愛♡スクリ～ム！〉這首歌曲中，3名偶像唱出各自喜歡的冰淇淋口味，而上原步夢喜歡的冰淇淋正是「草莓」。

    業者透露Fuzzy似乎透別喜歡草莓口味的冰淇淋，被不少網友笑說牠似乎可以和「上原步夢」成為好朋友。（圖擷取自「LoveLive! - FAN ACCOUNT」YouTube）

    業者透露Fuzzy似乎透別喜歡草莓口味的冰淇淋，被不少網友笑說牠似乎可以和「上原步夢」成為好朋友。（圖擷取自「LoveLive! - FAN ACCOUNT」YouTube）

