中國女從小蒐集指甲「每斤爽賣近1300元」 引發全網轟動

中國女子從小蒐集的指甲，賣給專門回收的業者來變現，消息引發大批中國網友熱議。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/09/17 20:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省一名女子從小就有蒐集自己與家人剪下的指甲習慣，囤積了驚人數量。她後來發現，居然有專門回收這些指甲的業者，價格最高可達每市斤300元人民幣（約500公克，約新台幣約1289元），於是靠賣指甲賺到一筆外快。消息一出，隨時在中國社群引發轟動。

綜合中媒報導，平時住在河北保定市的女子受訪透露，從小就喜歡蒐集自己或家人剪下來的指甲，存放於專用玻璃瓶中，經年累月之下，湊滿了約1斤左右。直到長大後，她才發現有人專門回收這些指甲，立即拿來變現。這起事件事後在中國社群平台傳開，引起不少中國網友熱烈討論。

中國網友紛紛留言，「指甲有這麼值錢？」、「我找到新方法賺錢了」、「剪指甲剪到錯過財富自由」、「人尿、糞便都能入藥了，指甲算什麼」、「我也攢了6、7年的指甲，目前30克不到，還包括死皮」、「如果有皮膚病的，或者傳染性疾病的人的指甲，也可以用嗎？」、「聽過收頭髮的，原來還有收指甲的，這個東西回收了有啥用呢」。

根據傳統中醫古籍《本草綱目》與《本草從新》的記載，指甲是一種被稱為「人退」或「筋退」的中藥材，具有止血、利尿、清熱散瘀、明目退翳等功效，過去時常被應用於民間方劑中。另外，收集到的指甲有嚴格的衛生回收要求，像是需長度適中、無油污泥垢、剔除如灰指甲等病甲，再經清洗、曬乾、煅燒成炭後入藥。

報導指出，不少中國的中醫解釋，隨著藥物科學發展與現代衛生觀念提升，目前這類源自人體的中藥材，除了少數民間業者或中藥行會買賣，其實多數中醫已經很少使用它。同時，中醫也呼籲大眾，請不要為了賺外快增加收入，去刻意效仿女子的行為。

