泰國猴城再爆「猴子越獄潮」警用彈弓、鞭炮緊急驅趕

2025/09/17 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部華富里府（Lop Buri），因滿城猴群而有「猴城」之稱，昨（16）日驚傳上百隻猴子從收容所集體「越獄」。牠們衝出籠舍後四處搗亂，不僅翻找住家和車輛食物，甚至闖進警局搶東西，場面混亂失控。

綜合泰媒報導，事發地點為華富里府的「Pho Kao Ton」猴子收容所，當時超過百隻猴子衝破籠子，肆意翻找附近車輛與民宅，居民嚇得不敢出門。警方則動用彈弓驅趕，市政人員與國家公園、野生動植物保護部（DNP）也緊急出動，用鞭炮將猴群驅離，並陸續趕回籠舍，但至夜晚仍有部分猴子在外遊蕩。

官員目前正在調查這起逃生事件的起因。他們尚未確定是猴子自己搖晃籠子打開的，還是人為幹預造成的。同時，工人們已開始修復受損的圍欄，並封鎖潛在的逃生點，以防止再次發生此類事件。

事實上，這並非首度發生。去年11月，同一收容所就曾有超過200隻猴子集體逃逸，當時猴群不僅闖入民宅，還大鬧警局，逼得警方緊急封門戒備。

