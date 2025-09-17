為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    神曲重現！十字軍古風琴「原音」復活 專家：像找到活恐龍

    圖為參與修復計畫的專家，正在耶路撒冷聖救主修道院（Saint Saviour's Monastery）檢視中世紀管風琴的原始音管。（法新社）

    圖為參與修復計畫的專家，正在耶路撒冷聖救主修道院（Saint Saviour's Monastery）檢視中世紀管風琴的原始音管。（法新社）

    2025/09/17 11:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一件在耶穌誕生地伯利恆被埋藏了數世紀的中世紀管風琴，近日在耶路撒冷的一座修道院中，再次奏響了穿越千年的神聖樂音。根據《法新社》報導，這不僅是一次成功的文物修復，更讓現代人首度有機會，聆聽到十字軍東征時期的「原始聲音」。

    「這是一扇通往過去的窗」，耗時超過5年、主導修復計畫的西班牙研究員加泰隆尼亞（David Catalunya）表示，「我們聽到的不是複製品或假設的重建，而是真正的原始聲音：與當年十字軍在聖誕教堂聽見的完全相同的振動。」這架歷史可追溯至11世紀的管風琴，其音管於1906年在伯利恆的聖誕教堂附近，在一處朝聖者旅舍的工程中被意外發現。

    專家譽為「活的恐龍」

    參與修復的音樂學家托倫特（Alvaro Torrente）將此次成果，比喻為「找到了一隻活的恐龍」。他解釋：「因為這是我們知道存在，但只從化石中了解的東西……但這不是化石，這是真實的物件與真實的聲音。」

    方濟會考古學家阿利亞塔神父（Eugenio Alliata）則指出，這批包含222根銅管與一套鐘琴的樂器，當年似乎是被人以「極其謹慎」的方式埋藏，才能在歷經數世紀後，仍保持著令人難以置信的完好狀態。

    十字軍帶來的聖樂象徵

    專家考證，這架管風琴於11世紀在法國製造，並於12世紀由十字軍帶到伯利恆。托倫特指出，當時的歐洲基督徒，將那個時代最前衛的禮拜儀式樂器管風琴，帶到了聖誕教堂，使其成為聖樂的象徵。如今這架「伯利恆管風琴」的復活，不僅是音樂史的重大突破，更讓一段失落的歷史之聲，重返人間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播