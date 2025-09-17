神曲重現！十字軍古風琴「原音」復活 專家：像找到活恐龍

圖為參與修復計畫的專家，正在耶路撒冷聖救主修道院（Saint Saviour's Monastery）檢視中世紀管風琴的原始音管。（法新社）

2025/09/17 11:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕一件在耶穌誕生地伯利恆被埋藏了數世紀的中世紀管風琴，近日在耶路撒冷的一座修道院中，再次奏響了穿越千年的神聖樂音。根據《法新社》報導，這不僅是一次成功的文物修復，更讓現代人首度有機會，聆聽到十字軍東征時期的「原始聲音」。

「這是一扇通往過去的窗」，耗時超過5年、主導修復計畫的西班牙研究員加泰隆尼亞（David Catalunya）表示，「我們聽到的不是複製品或假設的重建，而是真正的原始聲音：與當年十字軍在聖誕教堂聽見的完全相同的振動。」這架歷史可追溯至11世紀的管風琴，其音管於1906年在伯利恆的聖誕教堂附近，在一處朝聖者旅舍的工程中被意外發現。

專家譽為「活的恐龍」

參與修復的音樂學家托倫特（Alvaro Torrente）將此次成果，比喻為「找到了一隻活的恐龍」。他解釋：「因為這是我們知道存在，但只從化石中了解的東西……但這不是化石，這是真實的物件與真實的聲音。」

方濟會考古學家阿利亞塔神父（Eugenio Alliata）則指出，這批包含222根銅管與一套鐘琴的樂器，當年似乎是被人以「極其謹慎」的方式埋藏，才能在歷經數世紀後，仍保持著令人難以置信的完好狀態。

十字軍帶來的聖樂象徵

專家考證，這架管風琴於11世紀在法國製造，並於12世紀由十字軍帶到伯利恆。托倫特指出，當時的歐洲基督徒，將那個時代最前衛的禮拜儀式樂器管風琴，帶到了聖誕教堂，使其成為聖樂的象徵。如今這架「伯利恆管風琴」的復活，不僅是音樂史的重大突破，更讓一段失落的歷史之聲，重返人間。

