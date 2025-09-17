雪地厭世臉萌翻！罕見「兔猻」現蹤喜馬拉雅東段 創海拔新紀錄

圖為世界自然基金會（WWF）印度分會，首度在印度東喜馬拉雅山區的阿魯納恰爾邦，透過相機陷阱拍到的珍稀貓科動物「兔猻」（Pallas's cat）。（圖：WWF-India）

2025/09/17 08:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕牠有著蓬鬆的厚毛、短胖的四肢，以及一張彷彿對世界感到不滿的「厭世臉」，牠是世界上最神秘、最罕為人知的貓科動物之一「兔猻」（Pallas's cat）。根據科學網站《Live Science》報導，世界自然基金會（WWF）印度分會近日宣布，已首度在印度東喜馬拉雅山區，成功透過相機陷阱，捕捉到這種珍稀動物的身影。

這張在雪地中拍攝到的珍貴照片，是兔猻在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）現蹤的首次影像證據，大幅擴展了該物種已知的棲息範圍。此次記錄到的海拔高度，達到了驚人的4992公尺，創下了該物種的新紀錄。WWF印度喜馬拉雅計畫科學與保育負責人夏爾馬（Rishi Kumar Sharma）表示：「在近5000公尺的海拔發現兔猻，有力地提醒了我們，對於喜馬拉雅高山的生命，我們所知依然甚少。」

請繼續往下閱讀...

兔猻是現存最古老的貓科物種之一，約在520萬年前與豹的譜系分家。牠們身形緊湊，毛髮厚實，能完美融入多岩石的灌木坡地。牠們是伏擊型的掠食者，主要在黃昏時出沒，獵食鼠類、小型鳥類與蜥蜴。為應對酷寒的環境，牠們甚至會站在自己毛茸茸的尾巴上，用厚實的尾毛來隔絕凍土的冰冷。

同區域發現多種珍稀貓科

此次大規模的野生動物調查，在超過2000平方公里的崎嶇地形中，部署了大量相機陷阱長達8個月。除了兔猻，調查團隊還記錄到了雪豹、雲豹、石虎、紋貓等另外5種野生貓科動物。WWF印度資深計畫專員賽伊（Taku Sai）表示，這次的發現極不尋常，為生態研究與保育開啟了令人興奮的新機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法