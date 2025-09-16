世界最早木乃伊在亞洲！新研究：萬年前已懂「煙燻」防腐

圖為在中國廣西出土、距今超過9000年的一具骸骨。正是這具遺骸不尋常的扭曲姿勢，成為由台裔學者洪曉純主導的研究團隊，推斷亞洲古代社會早已懂得「煙燻乾屍」防腐技術的關鍵證據之一，此發現將木乃伊的歷史，大幅推前了數千年。（圖：日本東京大學）

2025/09/16 17:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項顛覆考古學界的最新研究指出，世界最早的木乃伊可能並非出自埃及或智利，而是在亞洲。根據《法新社》報導，科學家們發現，在中國與東南亞的部分古代社會，可能早在萬年以前，就已懂得利用「煙燻」方式將死者遺體乾燥防腐，其實際年代比埃及木乃伊早了數千年。

台裔學者洪曉純領銜 科學驗證揭開謎底

這項發表於權威期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究，最初的線索來自於在中國、越南、菲律賓等地出土的奇特骸骨。這些遺骸呈現出不自然的扭曲姿勢，且骨骼上帶有燒灼痕跡，但其模式卻與火葬完全不同。研究人員推論，這種不尋常的姿勢，只有在屍體軟組織被移除後才可能達成，而這正是煙燻乾燥防腐的結果。

為驗證此一理論，由澳洲國立大學台裔資深研究員洪曉純博士領導的團隊，對這些遺骸的骨骼樣本進行了化學分析。他們發現，這些骨骼確實有暴露在低溫熱源下的證據，且骨架的完整性顯示，其目的在於「保存」而非火化。其中部分樣本的年代，可追溯至超過1萬年前，將人類製作木乃伊的歷史，大幅向前推進，洪曉純對此結果表示「極為驚訝」。

研究團隊指出，在潮濕的熱帶氣候中，「煙燻」可能是保存屍體最有效的方式，但此舉更可能蘊含深遠的文化意義。在印尼與澳洲的部分社群，至今仍保有類似習俗。他們將遺體緊緊捆綁，置於持續燃燒的火堆上方進行數月煙燻，這個過程讓親屬能繼續與死者保持連結。

洪曉純向《法新社》表示，她相信這反映了某些深層的人性，即是那種「希望我們所愛之人永不離去」的永恆願望。

圖為印尼巴布亞地區至今仍保存的「煙燻木乃伊」習俗。（法新社資料照）

