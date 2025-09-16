太奇特！日本業者推「嬰兒頭部味道」香水 被搶購一空

日本業者研發出「嬰兒頭部味道」香水，已被搶購一空。（圖擷自Scents Fest網站）

〔即時新聞／綜合報導〕太奇妙了！日本神戶大學所支持的新創公司Scents Fest，由70歲社長、神戶大學名譽教授尾崎真美子主導研發「嬰兒頭部味道」香水，在今年6月展開第1波銷售後已被搶購一空。

據《產經新聞》報導，尾崎真美子透露，她在神戶大學擔任教授的時候，主要研究的是螞蟻費洛蒙，有次她看到了虐待兒童的新聞，就此萌生讓人們聞到嬰兒香味進而平靜下來的想法，因此著手展開研發。

尾崎真美子率領研究團隊和濱松醫科大學合作，採集5名新生兒出生後1小時內和數天內的頭部氣味，檢驗出其中含有37種化合物，後續針對20名嬰兒的研究也發現味道差不多，其中包含能夠散發花香的壬醛。

研究團隊在重現嬰兒頭部味道後，發現嗅聞的受試者大腦特定區域出現反應，產生了愉快和想繼續聞下去的感覺，就此製造出香水「Poupon pure」，今年6月15日在公司官網以含稅2970日圓（約新台幣608元）的價格販售，過了1個月就賣完了。

Scents Fest為了下1波生產展開了眾籌活動，從網站上能夠看到原定要籌集30萬日圓（約新台幣6.2萬元），目前已超標達到64萬3690日圓（約新台幣13.2萬元），尾崎真美子未來的願望就是為每個嬰兒打造量身訂做的香水。

