揭開銀河巨星之謎 韋伯望遠鏡公布最新照片「星光山頂」

韋伯強大的紅外線之眼，不僅穿透了厚重的星際塵埃，更證實了星團中最亮的恆星Pismis 24-1，並非單一的超巨星，而是一個由兩顆巨大恆星組成的雙星系統。（圖：NASA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國韋伯太空望遠鏡（JWST）再次為世人帶來宇宙深處的壯麗奇景。根據科學網站《Live Science》報導，美國航太總署（NASA）近日公布了一張Pismis 24年輕恆星團的最新影像，其如夢似幻的色彩與結構，被形容為如同凝視著一座「星光熠熠的山頂」，揭示了銀河系中最巨大恆星的誕生奧秘。

Pismis 24星團位於蛇夫座，距離地球約5500光年，是一座名副其實的「恆星托兒所」，孕育著銀河系中一些質量最為巨大的恆星。其中最明亮的恆星Pismis 24-1，一度被認為是單一恆星，其質量高達太陽的200至300倍，幾乎是公認恆星質量上限的兩倍，對天文物理學構成巨大挑戰。然而，早在2006年，哈伯太空望遠鏡的觀測便發現，它實際上是由至少兩顆獨立恆星組成的雙星系統，韋伯的最新影像則提供了更清晰的證據。

根據觀測，這兩顆互相環繞的恆星，質量分別約為太陽的74倍與66倍，儘管不如原先預期的誇張，但它們依然是銀河系中質量最大、亮度最高的恆星之一。正是這兩顆巨星所釋放出的強烈紫外線輻射與恆星風，不斷吹拂並電離周圍的氣體與塵埃，才共同雕塑出韋伯望遠鏡以其近紅外相機所捕捉到的這片塵埃夢境。

紅外線之眼穿透星際塵埃

如同韋伯的所有影像，這張照片也經過色彩編碼，以呈現肉眼不可見的紅外線世界。天文學家將不同波長的紅外光，分別賦予青色（高溫電離氫氣）、橘色（塵埃）、深紅色（較低溫稠密的氫氣）與白色（被塵埃散射的星光）等。影像中漆黑的區域，則代表氣體與塵埃極度稠密，即使是韋伯強大的紅外線感測器也無法穿透

