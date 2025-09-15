奇！竹山大士爺文化祭 火化再現觀音像神蹟

南投竹山正覺寺大士爺文化祭，在活動最後一天的火化科儀，有信眾拍到大士爺顯現出觀音菩薩（紅圈，觀音頭像）的形象，直呼神蹟再現。（正覺寺提供）

2025/09/15 15:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山正覺寺大士爺文化祭，一連3天的祭儀活動圓滿落幕，今年吸引20萬名信眾參香朝聖，尤其昨（14日）活動最後一天的火化大士爺祭儀，火化過程中紙紮大士爺竟再現觀音菩薩形象，令信眾大感驚奇，直呼神蹟再現。

正覺寺主委籃志文表示，該廟自清代傳承至今已有167年歷史，所謂觀音大士爺，就是觀音菩薩的化身，每年農曆7月23日大士爺聖誕，就會舉辦一連3天的大士爺文化祭，並在農曆7月的普度時節，透過嚴肅、兇悍的大士爺紙神像，藉此管理普度場的好兄弟，庇佑活動順利圓滿，以及當地合境平安。

廟方說，此次連續3天的大士爺文化祭，除了踩街表演、擲筊活動外，還有最後一天的壓軸「火化大士爺紙神像」，透過火化科儀，讓大士爺升天化為觀音，今年就有信眾拍照時，在熊熊火光中，捕捉到大士爺顯現出觀音菩薩神像，讓拍到的民眾相當興奮，直呼是神蹟再現，並提供給廟方，盼為地方的宗教盛事留下珍貴紀錄。

南投竹山正覺寺大士爺文化祭，透過嚴肅、兇悍的大士爺紙神像，管理普度場好兄弟，庇佑活動順利、合境平安。（正覺寺提供）

