大馬21歲男「繼承6間房、3千萬遺產」仍陷憂鬱...心酸原因曝

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」，然而有些人儘管家財萬貫，仍會難以用錢解決的煩惱。近來一名21歲的馬來西亞華裔青年上網分享，自己繼承巨額遺產後，一夕之間成為衣食無憂的富翁，然而獲得這筆財富的原因是他失去所有親人，家中僅剩他獨活的空虛感令他痛苦萬分，並陷入長期憂鬱情緒中。

據了解，馬來西亞XUAN「解憂樹洞」臉書粉專日前收到一篇投稿，現年21歲的原PO透露，自己是家中獨生子，家中的爺爺奶奶、外公外婆和爸媽都相繼離世，讓他感到前所未有的孤單，雖然家人們離世後，給他留下6間連棟的房產和超過400萬馬幣（約新台幣3000萬元）的銀行定存，保證他的生活無虞，但他卻不敢隨意揮霍。

原PO坦言，「我知道這是一筆不少的錢，可是我真的不敢亂花，因為我總覺得這是爸媽他們一輩子辛苦換來的命根錢」，不僅如此，原PO還陷入了長達2年的憂鬱，孤獨感讓他情緒低落，個性也變得越來越內向，不願出門或與人交流，儘管知道自己有巨額遺產讓不少人夢寐以求，但「有錢卻沒家人依靠」的現實仍讓他痛苦不已。

原PO不忘強調，自己的文章並非故意向中人炫耀，只是他長期面對這種孤單和痛苦，讓他開始找不到生活的方向，因此單純希望能上網舒緩這股壓抑的情緒，「我真的很痛苦，沒有方向，也不知道還能撐多久，想問問看，我該怎麼辦？」。

文章曝光後，在網上引發熱烈討論熱。一些網友認為，這完全就是一篇創作文，即便是真的，也應該去找專業醫生求助，而非上網強調自己繼承了多少財產；也有好心網友給予安慰，並提出各種轉移悲傷情緒的建議，像是外出旅行、擔任義工幫助更多需要的人或是花錢去上不同領域的課程，大幅增加自己接觸人群、開拓自己的視野。

