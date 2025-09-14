「上帝的網紅」封聖才2天！ 三級聖髑在委內瑞拉教堂遭竊

教宗良十四世9日在梵蒂岡聖彼得廣場主持彌撒，為艾庫提斯（Carlo Acutis）封聖，在廣場上，人們高舉艾庫提斯的肖像，紀念這位15歲就因白血病過世的少年。（路透）

2025/09/14 13:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，在羅馬天主教會上週才冊封其有史以來第1位「千禧世代聖人」後，1枚屬於這位新聖人艾庫提斯（Carlo Acutis）的聖髑，已在委內瑞拉西部的1間教區教堂內失竊。

致力於推廣艾庫提斯事蹟的「聖卡洛·艾庫提斯青年團體」協調員賈西亞（Adrián García）12日證實了此消息。

失竊的聖髑是1塊小型的圓形布片，屬於曾接觸過聖人身體的「三級聖髑」。賈西亞表示，這枚聖髑於9月9日，被人發現從梅里達州聖多明哥·德·古茲曼（Santo Domingo de Guzmán）教區的玻璃聖髑盒中消失。而此時，距離教宗良十四世（Pope Leo XIV）於9月7日，在梵蒂岡聖伯多祿廣場上，於8萬名信眾前正式將艾庫提斯冊封為聖人，才僅僅過了2天。

賈西亞表示：「至今沒有任何消息；它依舊下落不明。我們對天主有信心，相信它會出現。它具有重大的精神價值。」該教區表示，警方已對此失竊案展開調查。天主教會過去曾公開譴責在網路上販售艾庫提斯聖髑的行為。

艾庫提斯因其善用科技傳播信仰，而贏得了「上帝的網紅」（God’s Influencer）的稱號，被視為下一代天主教徒的榜樣。他於1991年出生於倫敦一個富裕的義大利家庭，後隨家人搬回米蘭，他最主要的科技遺產，是一個記錄教會所認可的所謂「聖體奇蹟」的多語言網站。艾庫提斯於2006年因白血病去世，年僅15歲。報導指出，委內瑞拉的這個青年團體，是在艾庫提斯被冊封為聖人前的「真福品」階段時，便已向教會申請獲得這枚聖髑。

