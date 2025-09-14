為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    呆萌哈士奇搭錯車！派出所員警一看驚呼：怎麼又是你？

    高雄市政府警察局日前在臉書粉專分享，一隻名為「Money」的大型哈士奇，再度被機車騎士送到鼎金派出所協球幫助。（圖擷取自「高雄市政府警察局」臉書粉專）

    高雄市政府警察局日前在臉書粉專分享，一隻名為「Money」的大型哈士奇，再度被機車騎士送到鼎金派出所協球幫助。（圖擷取自「高雄市政府警察局」臉書粉專）

    2025/09/14 15:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期高雄傳出一隻外型單萌可愛的哈士奇，趁著機車騎士燈帶紅燈時，逕自跳上機車踏墊，自來熟程度讓騎士當場傻眼，但看到牠毛色乾淨且掛有項圈，於是將牠載往鼎金派出所請警方幫忙。未料，員警一看到這隻哈士奇，立即指認出牠的身分，還透露牠並非首次被送來，消息一出笑翻不少網友。

    據了解，高雄市政府警察局日前在臉書粉專分享，一隻名為「Money」的大型哈士奇，再度被機車騎士送到鼎金派出所協球幫助，員警們一看到的這張熟面孔，頓時哭笑不得，同時趕緊告知正在慌忙尋找Money的飼主。得知愛犬出現平安出現在派出所，讓Money飼主放下心中大石，警方也好心提醒傻呼呼的Money「別再搭錯車」了。

    該文一出，掀起網友們熱烈討論，眾人也紛紛留言笑說，「有把警察局拆掉嗎？」、「整個高雄都是二哈的玩具」、「狗狗：我只是搭便車旅遊啦」、「下次再報到，就留在所內養」、「哈士奇不意外......真的ㄎㄧㄤ」、「看來派出所，應該有牠想要的零食喔」、「也許Money想當一日警犬，但都沒達成目標，只能繼續上錯車」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播