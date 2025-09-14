呆萌哈士奇搭錯車！派出所員警一看驚呼：怎麼又是你？

高雄市政府警察局日前在臉書粉專分享，一隻名為「Money」的大型哈士奇，再度被機車騎士送到鼎金派出所協球幫助。（圖擷取自「高雄市政府警察局」臉書粉專）

2025/09/14 15:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期高雄傳出一隻外型單萌可愛的哈士奇，趁著機車騎士燈帶紅燈時，逕自跳上機車踏墊，自來熟程度讓騎士當場傻眼，但看到牠毛色乾淨且掛有項圈，於是將牠載往鼎金派出所請警方幫忙。未料，員警一看到這隻哈士奇，立即指認出牠的身分，還透露牠並非首次被送來，消息一出笑翻不少網友。

據了解，高雄市政府警察局日前在臉書粉專分享，一隻名為「Money」的大型哈士奇，再度被機車騎士送到鼎金派出所協球幫助，員警們一看到的這張熟面孔，頓時哭笑不得，同時趕緊告知正在慌忙尋找Money的飼主。得知愛犬出現平安出現在派出所，讓Money飼主放下心中大石，警方也好心提醒傻呼呼的Money「別再搭錯車」了。

該文一出，掀起網友們熱烈討論，眾人也紛紛留言笑說，「有把警察局拆掉嗎？」、「整個高雄都是二哈的玩具」、「狗狗：我只是搭便車旅遊啦」、「下次再報到，就留在所內養」、「哈士奇不意外......真的ㄎㄧㄤ」、「看來派出所，應該有牠想要的零食喔」、「也許Money想當一日警犬，但都沒達成目標，只能繼續上錯車」。

