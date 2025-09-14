曾文水庫鏡頭君遭獼猴毛手毛腳「巴蕊」 網笑：一定沒有普發香蕉

歪頭的鏡頭君捕捉到「猴嫌」現身。（擷取自西拉雅國家風景區管理處/FB）

2025/09/14 11:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於嘉義縣大埔鄉的曾文水庫是全台規模最大、蓄水量最多的水庫，壯觀的洩洪景象經常透過即時影像「鏡頭君」吸引民眾線上關注。不過，近日鏡頭君卻意外遭遇「攻擊」，兇手竟是野生獼猴，畫面曝光後在網路引發熱議。

西拉雅國家風景區管理處11日在臉書粉專曬出案發畫面，公布畫面，寫道「曾文水庫鏡頭君今早遭不明人士攻擊！兇手竟是……」。從影片可見，當日凌晨5時許，畫面一度被毛茸茸的生物遮擋，接著整個鏡頭晃動掉落，只能拍到地板與欄杆。隨後畫面出現一隻獼猴正坐在欄杆上抓癢，另一隻猴子則悠閒入鏡，最後坐在欄杆上的猴子甚至抱起小猴離開，留下凌亂的鏡頭角度，場面逗趣。

影片一出，網友紛紛留言調侃，「一定是沒有普發香蕉…」、「看起來是集團做案 主嫌犯毛很多 彈跳力佳」、「調皮的獼猴君來襲」、「看牠囂張毫不避諱的繼續留在原地，真的藐視國法」、「悠哉的猴仔」、「我看到毛了，兇手已經很明顯了」、「猴猴做拍歹誌」、「毛手毛腳」。

曾文水庫鏡頭君疑遭獼猴「巴蕊」。（擷取自西拉雅國家風景區管理處/FB）

