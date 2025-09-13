全球首例！阿爾巴尼亞新內閣出現「AI生成女部長」 負責打貪

阿爾巴尼亞總理拉瑪12日在新內閣中，啟用AI生成的部長「蒂耶拉」，負責打擊貪腐，創下全球首例。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在微軟公司（Microsoft）協助下，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）12日在新內閣中，啟用1位由人工智慧（AI）生成的「部長」，負責打擊貪腐，創下全球首例。

這位AI部長的名字叫做「蒂耶拉」（Diella），在阿爾巴尼亞語中是「太陽」的女性表述。蒂耶拉的形象是1位身穿阿爾巴尼亞傳統服飾的女性。今年稍早，她已做為官方e化公共服務平台上的虛擬助理登場，協助使用者操作網站，存取約100萬份數位文件。

拉瑪在臉書發文指出，蒂耶拉是虛擬創造出來的內閣成員，這個由AI生成的機器人將有助於確保「公共標案100％擺脫貪腐」，並協助政府更快速、更透明地運作。

阿爾巴尼亞國家資訊社會局（National Agency for Information Society）官員表示，蒂耶拉是與微軟公司合作，使用最新的AI模型與技術開發，以確保其能夠準確地履行被賦予的職責。該局負責管理政府的資訊系統。

在今年5月的國會選舉中，拉瑪領導的社會黨贏得140個議席中的83席，獲得第4個連續任期。阿爾巴尼亞總統貝加伊（Bajram Begaj）已授權拉瑪籌組新政府。

阿爾巴尼亞在1年前正式展開加入歐盟的談判。社會黨承諾，將在5年內推動阿爾巴尼亞加入歐盟，並在2027年前完成談判。拉瑪新政府同時面臨打擊有組織犯罪與貪腐的挑戰，自1990年共黨政權垮台以來，這些問題一直是阿爾巴尼亞政治的核心議題。

蒂耶拉未來也將協助地方當局加快工作節奏，並與歐盟的運作趨勢接軌。

國會議員將對新內閣陣容進行表決，但目前仍不清楚拉瑪是否會要求就蒂耶拉的虛擬職位進行表決。法律專家指出，蒂耶拉的官方地位可能需要進一步確認。

民主黨國會黨團領袖巴爾迪（Gazmend Bardhi）則透過「臉書」表示，他認為蒂耶拉的部長身分違憲，「總理的鬧劇不能變成阿爾巴尼亞國家的法律行為。」

（法新社）

