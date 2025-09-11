為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    飼主傻眼!英國這隻貓2度逃家 竟都到53公里外釀酒廠

    名為「花生」的虎斑白底貓咪連續從家中消失，每次都在離住家約53公里的釀酒廠被尋獲。（圖擷取自「Castle Rock Brewery」臉書粉專）

    2025/09/11 20:41

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻名為「花生」（Peanut）的虎斑白底貓皇，今年多次離家出走，讓飼主驚慌不已，到處尋找愛貓下落，結果每次都在離住家約53公里外的釀酒廠尋獲，讓飼主對此哭笑不得。得知自家釀酒廠受到貓皇青睞，讓老闆與工作人員忍不住笑出來，也非常歡迎這隻貓皇再度光臨。

    綜合外媒報導，平時與飼主山姆（Sam Bhamra）與查莉（Charley Rawlings）一起住在英國林肯郡南部北海克（North Hykeham））的花生，今年6月突然從家裡消失，讓2人著急地到處尋找、發布協尋公告，卻毫無音訊，讓他們既自責又傷心。花生失蹤1個月後，2人突然接獲通報，得知牠竟來到離住家約53公里的地點。

    據了解，花生出沒地點是一間位於諾丁罕郡的「Castle Rock Brewery」釀酒廠，一旁還有設置名為「Vat and Fiddle」的酒吧。根據釀酒廠工作人員透露，花生首次在7月9日出現在廠內，把正在工作的眾人嚇了一跳，並趕緊將牠帶去給獸醫檢查，這才得知是牠是被人飼養的寵物貓，獸醫透過晶片資訊，通知山姆與查莉來領回。

    查莉坦言，起初她接到電話，還以為花生遭車輛撞傷，沒想到竟然跑到那麼遠的地方，推測牠可能是偷偷跳上某輛車，才發生這種情況。事後查莉原以為花生會好好待在家中，未料牠在8月27日再度失蹤，讓一家人急忙搜索，事發2天後，釀酒廠主動打電話通知2人，花生又跑來他們這裡，令查莉等人十分錯愕。

    釀酒廠與酒吧工作人員表示，「這完全是一團謎，我們曾經聽說過失蹤的貓咪，會在離家好幾公里的地方出現，但從未聽說有哪隻貓咪，連續2次失蹤，最終都是出現在同一個地方」，另透露目前花生已被安全帶回家中。此外，眾人非常歡迎頑皮又可愛的花生再來玩，但不確定被牠嚇得不輕的飼主們，未來是否還願意讓牠出門。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

