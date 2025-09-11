為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    IKEA花瓶形狀讓網友大歪樓 直腸外科醫急喊：千萬不可以拿來插花！

    IKEA貼出1款花瓶照片，花瓶形狀引發許多網友「遐想」，貼文底下留言「大歪樓」。（圖擷取自IKEA臉書粉專）

    IKEA貼出1款花瓶照片，花瓶形狀引發許多網友「遐想」，貼文底下留言「大歪樓」。（圖擷取自IKEA臉書粉專）

    2025/09/11 10:19

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕家居品牌「IKEA」10日在臉書粉絲專頁貼出1款花瓶照片，引發許多網友「遐想」，貼文底下留言「大歪樓」，甚至有直腸科醫師留言：「直腸外科醫師說不行！」

    「IKEA」10日貼出1款花瓶，顏色近似iPhone新推出的「宇宙橙」色，並致敬iPhone廣告詞，開玩笑地說：「就。是。花瓶。」、「Pro花瓶。能插花。當裝飾。」不過這款花瓶的外型奇特，讓許多網友聯想到情趣用品、引發遐想，「就。是。花瓶。」這句文案語句也因為此聯想意外散發惡趣味。

    許多網友在貼文底下留言：「主訴：不小心坐到」、「我叫你插花，不是插橘花！」、「呼叫直腸科醫師～」、「老闆同意這個文案了嗎？」、「是這樣沒錯，但不是這樣！」、「這行銷，我給100分！」

    直腸外科主治醫師蔡宗芸也在貼文底下留言：「直腸外科醫師說不行！只可以拿來插花，千萬不可以拿來插花喔！」

    直腸外科主治醫師蔡宗芸跳出來留言：「千萬不可以拿來插花喔！」（圖擷取自IKEA臉書粉專）

    直腸外科主治醫師蔡宗芸跳出來留言：「千萬不可以拿來插花喔！」（圖擷取自IKEA臉書粉專）

